Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat eine neue Testversion für das im Frühjahr 2020 erscheinende Windows-Update 20H1 veröffentlicht. Insider-Tester des Fast-Ring-Programms bekommen damit einen Vorgeschmack auf die kommenden Neuerungen.

Vergrößern Windows 10: Neue Testversion verbessert Eye-Tracking © blogs.windows.com/windowsexperience

Die neue Testversion heißt Windows 10 20H1 Build 18932. Sie bringt laut Microsoft Verbesserungen bei der „Eye Control“ (Eye-Tracking), also bei der Bedienung des Rechners mit den Augen. So sollen Nutzer jetzt mit ihren Augen Drag and Drop mit der PC-Maus machen können. Außerdem soll es Verbesserungen bei Funktionen für "Pausieren" und "Button klicken" geben. Im Einstellungsmenü kann der Nutzer zudem mehr Eye-Control-Funktionen aktivieren.



Tipp: Das Eye-Tracking für Windows 10 stellt Microsoft hier vor, Voraussetzung ist dafür ein kompatibles Gerät.



Außerdem hat Microsoft in Windows 10 20H1 Build 18932 auch die „Notifications“ überarbeitet. Damit können Sie nun unter anderem bei einer eintreffenden Benachrichtigung aus dieser heraus gezielt alle weiteren Benachrichtigungen für diese App abschalten. Darüber hinaus gibt es einige weitere Verbesserungen, die das Verwalten der Notifications erleichtern sollen.



Wie immer bei einer neuen Testversion haben die Entwickler auch einige Fehler der Vorgängerversion repariert. Über alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen informiert Sie dieser Blogeintrag zu Windows 10 20H1 Build 18932. Nach wie vor bestehen aber die Probleme mit älteren Versionen von Anti-Cheat-Software oder mit einigen Realtek SD-Kartenlesegeräten fort.