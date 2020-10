Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat mit Windows 10 Build 20246 eine neue Testversion bereitgestellt. Die neue WIndows-10-Test-Build entfernt einige neue Features, die vorangegangene Testversionen installiert hatten.

Vergrößern Windows 10: Neue Testversion entfernt Funktionen! © Stanislaw Mikulski/Shutterstock.com

Windows 10 Build 20246 steht für Insider-Tester des Developer Channel zur Installation bereit. Windows 10 Build 20246 stammt vom so genannten „FE_RELEASE Branch“.

Leser-Angebot: Windows 10 Pro (Retail) für nur 40 Euro

Doch anders als die meisten sonstigen Testversionen bringt Build 20246 nicht etwa nur neue Funktionen mit, sondern entfernt auch einige neue Features, die vorangegangene Test-Builds mitgebracht haben. Nach dem Update auf Windows 10 Build 20246 stehen also der erneuerte Emoji Picker, das neu gestaltete Touch Keyboard/Bildschirmtastatur, Voice Typing und einige weitere zuletzt von Microsoft getestete Neuerungen für Windows 10 nicht mehr zur Verfügung. Wir hatten diese Neuerungen für Insiderversionen des Dev Channel in dieser Meldung vorgestellt: Windows 10 - neue Bildschirm-Tastatur mit GIFs, Emojis & Spracheingabe.

Das bedeutet aber nicht, dass Microsoft diese Neuerungen für Windows 10 gestrichen hat, sondern sie werden halt nur nicht in das nächste Windows-10-Update einfließen. Für das für Herbst 2021 geplante größere Windows-10-Upgrade (Codename „Cobalt“) sind der neue Emoji Picker und die neue Bildschirmtastatur dagegen durchaus relevant . Microsoft wird die genannten neuen Features also zu einem späteren Zeitpunkt in die Insider-Builds wieder aufnehmen.

Windows 10 Build 20246 hat aber auch Verbesserungen an Bord. Zum Beispiel bietet Windows jetzt von der Kommandozeile aus die automatische Installation einer Linux-Distribution zusammen mit dem bereits bekannten Windows-Subsystem für Linux an. Außerdem gibt es wieder zahlreiche Fehlerkorrekturen an verschiedenen Stellen von Windows.



Wie immer bei einer neuen Test-Build gibt es noch offene Baustellen. Diese hat Microsoft ebenso wie die Fehlerkorrekturen in diesem Blogpost zusammengefasst.