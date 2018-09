Windows 10: Neue Sammel-Updates beheben Fehler

Microsoft stellt für Windows 10 neue kumulative Updates bereit. Diese Fehler werden dieses Mal behoben.

Vergrößern Neue Sammelupdates für Windows 10 © Microsoft

Für Windows 10 sind zum zweiten Mal in diesem Monat aktualisierte kumulative Updates erschienen. Während am 11. September die Sammel-Updates für alle (noch unterstützten) Windows-10-Versionen erschienen waren, gibt es dieses Mal nur zwei neue kumulative Updates: Für Windows 10 Version 1803 ( Windows 10 April 2018 Update ) und für Windows 10 Version 1709 (Windows 10 Fall Creators Update).



Das Update KB4464218 ist für Windows 10 Version 1803 verfügbar und aktualisiert die Build-Nummer von 17134.285 auf 17134.286. Ein kleiner Sprung, was sich auch in den Veröffentlichungsnotizen zeigt: Es wird nur ein Fehler in Microsoft Intune behoben, der durch ein früheres Update entstanden war. Durch den Fehler erkannte Windows die PFX-Zertifikate (Personal Information Exchange) nicht mehr, wodurch die Authentifizierung bei Wi-Fi- und VPN-Verbindungen scheiterte.

Der gleiche Fehler wird auch mit dem Update KB4464217 für Windows 10 Version 1709 behoben. Hinzu kommt ein Bugfix für einen Fehler, durch den VPN-Verbindungen mit der Fehlermeldung "Remote Access Error 809" scheitern konnten. Betroffen waren VPN-Verbindungen, die IKEv2 verwenden. Mit dem Update steigt die Build-Nummer von Windows 10 Version 1709 von 16299.665 auf 16299.666.

Wie üblich enthalten die kumulativen Updates auch alle bisher veröffentlichten Updates für die besagten Windows-10-Versionen. Beim Download über Windows Update werden aber nur die bisher nicht installierten Bugfixes heruntergeladen und installiert. Wer die kompletten Updates möchte, der findet sie hier im Microsoft Update-Katalog: KB4464218 und KB4464217 .

Windows 10 erhält schöneren Login-Bildschirm



Microsoft verlängert Support für Windows 7 bis 2023