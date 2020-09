Windows 10: Neue Funktion in Taskbar wird getestet

Panagiotis Kolokythas

Microsoft testet neue Windows-10-Funktionen. Darunter einen Skype-Meet-Now-Button in der Taskbar.

Vergrößern Microsoft testet in Windows 10 eine Neuerung: Den Skype Meet Now Button in der Taskbar © Microsoft

Das Herbst-Update 2020 für Windows 10 steht in den Startlöchern und bringt nicht allzu viele Neues mit. Dafür testet Microsoft jetzt in einem für Windows Insider veröffentlichten Build ein paar weitere neue Funktionen für Windows 10. Windows Insider erhalten die Windows 10 Insider Preview Build 20221 und ein kleiner Kreis dieser Tester im "Dev Channel" wird in der Taskbar ein neues Icon entdecken: Die Entwickler haben nämlich dort einen neuen Button für Skype Meet Now integriert.

Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag mitteilt, sollen die Nutzer durch diesen neuen Button in der Taskbar einfacher Video-Gespräche mit Freunden und der Familie starten oder diesen beitreten können. Dazu genügt ein Klick auf das neue Kamera-Icon um Skype Meet Now zu starten. Während der weltweiten Corona-Pandemie ist die Nutzung von Video-Konferenztools massiv angestiegen. wovon unter anderem Zoom profitiert hatte. Skype Meet Now (in der deutsprachigen Skype-Version "Besprechen" genannt) wurde im Dezember 2019 als Neuerung in Skype eingeführt.

Unklar bleibt natürlich, ob Microsoft den Skype Meet Now Button in der Taskbar letztendlich für alle Windows-10-Nutzer einführen wird. Microsoft testet regelmäßig neue Funktionen in Insider-Builds von Windows 10, die dann nicht immer für die Allgemeinheit eingeführt werden. Bei der Build 20221 von Windows 10 für Windows Insider weist Microsoft darauf hin, dass die Neuerung nur bei einem kleinen Teil der Insider getestet wird, um Feedback zu erhalten und herauszufinden, ob die neue Funktionen zu irgendwelchen Beeinträchtigungen bei der Leistung und Verlässlichkeit von Windows 10 führe.

Your Phone App mit Pin-Funktion und weitere Änderungen

Vergrößern Your Phone App in Windows 10 erhält Pin-Funktion © Microsoft

In der Your Phone App (in der deutschen Windows-10-Version "Ihr Smartphone" genannt), testen die Windows-10-Entwickler ebenfalls eine neue Funktion. Hier können wichtige Benachrichtigungen nun angepinnt werden und bleiben so immer im Blickfeld des Nutzers, weil sie im oberen Bereich angezeigt werden. Auch hier bitten die Entwickler um Feedback.

Ansonsten enthält Windows 10 Insider Preview Build 20221 auch noch eine Vielzahl von Bugfixes, unter anderem beim Verwalten von Laufwerken und Partitionen.



