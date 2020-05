Windows 10: Microsoft warnt vor HDR-Bug – die Lösung

Panagiotis Kolokythas

Microsoft weist auf ein Problem bei der HDR-Darstellung unter Windows 10 hin. So lösen Sie dieses Problem.

Ein Fehler in Windows 10 kann dazu führen, dass die Option "HDR-Video streamen" in den Einstellungen trotz vorhandenem HDR-fähigen Monitor nicht mehr aktivierbar ist. Darauf weist Microsoft in einem neuen Support-Beitrag hin. Das Problem trete dann auf, wenn ein Nutzer in Windows 10 Version 1809 die Option abgewählt hat und dann zu Windows 10 Version 1903 oder einer aktuellen Windows-10-Version gewechselt ist. Durch den Bug sei es dann nicht mehr möglich, High-Dynamic-Range-Videos (HDR-Videos) abzuspielen.



Zur Problemlösung gibt es seitens Microsoft zwei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist eher umständlich, denn hier lautet Microsofts Ratschlag, wieder zurück zu Windows 10 Version 1809 zu wechseln, dort die Option "HDR-Video streamen" in den Anzeige-Einstellungen von Windows 10 zu aktivieren und dann wieder zur aktuelleren Windows-10-Version zu wechseln.

Interessanter und weniger zeitaufwändig ist da die zweite Empfehlung, mit der die "HDR-Video streamen"-Funktion wieder durch einen Eingriff in die Registry aktiviert werden kann. Dazu muss die Eingabeaufforderung zunächst mit Admin-Rechten gestartet werden. Geben Sie in das Eingabefeld neben dem Start-Button "Eingabeaufforderung" ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gefundenen Eintrag und wählen Sie im Kontextmenü "Als Administrator ausführen" aus. Anschließend soll laut Microsoft dann der folgende Befehl eingegeben werden, durch den die entsprechende Stelle in der Windows-Registry einen neuen Wert erhält:

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\VideoSettings” /v EnableHDRForPlayback /t REG_DWORD /d 1

Abschließend ist ein Neustart von Windows 10 erforderlich, um die Änderung zu aktivieren.



