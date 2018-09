Windows 10: Microsoft verschenkt Wallpaper-Packs

Microsoft hat eine Reihe von neuen Wallpapers für Windows 10 zum Download freigegeben. Darunter richtig schicke Motive.

Vergrößern Bing Fall Colors

Passend zum Herbstanfang verschenkt Microsoft mal wieder eine Reihe von Wallpaper-Packs für Windows 10. Sie alle können über den Microsoft Store heruntergeladen und direkt installiert werden. Dazu gehört Bing Fall Colors, welches über diesen Link erhältlich ist. Die Windows-Design-Sammlung enthält über ein Dutzend herbstlicher Motive, darunter Berge, Wälder und Flüsse.

Das zweite Paket trägt den Namen Autumn in Sweden und ist hier im Microsoft Store gratis erhältlich. Diese herbstlichen Fotos wurden in Schweden geknipst, unter anderem in Stockholm und Göteburg. Microsoft preist das Paket, welches 15 Motive enthält, mit den Worten an: "Verreisen Sie, ohne den Schreibtisch verlassen zu müssen."

Und diese beiden Wallpaper-Packs hat Microsoft ebenfalls gratis zum Download veröffentlicht:

Cobwebs ( hier zum Download ): 16 Fotos, in denen besonders stimmungsvoll Spinnweben dargestellt sind.



Call of the Raven ( hier zum Download ): 15 Fotos, in denen Raben zu sehen sind...

Die Bild-Dateien finden Sie übrigens im Ordner "DesktopBackground" im Pfad:

[Windows-Laufwerk]:\Users\[Kontoname]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\

und dann im jeweiligen Unterordner...



Mittlerweile bieten Microsoft und andere Hersteller eine Vielzahl von Themes für Windows 10 über den Microsoft Store gratis oder kostenpflichtig an. Diese finden Sie am schnellsten, wenn Sie unter "Einstellungen, Personalisierung, Designs" auf den Link "Weitere Designs aus dem Microsoft Store aufrufen" klicken.