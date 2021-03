Windows 10: Microsoft verbessert virtuelle Desktops

Panagiotis Kolokythas

Virtuelle Desktops unter Windows 10 sind praktisch, aber wir haben einige Funktionen vermisst. Die will Microsoft nun endlich nachreichen.

Vergrößern Windows 10: Virtuelle Desktops erhalten neue Funktionen © Microsoft

Microsoft arbeitet an diversen Verbesserungen für das "Virtuelle Desktop"-Feature in Windows 10. Mit virtuellen Desktops können Nutzer Ordnung auf dem Desktop schaffen, in dem sie mehrere Arbeitsflächen erstellen und dort dann die jeweils gewünschten Programmfenster anzeigen lassen. So kann man beispielsweise über Windows-Taste + Tab oder mit der Tastenkombination Windows-Taste + Strg + D einen virtuellen Desktop erstellen, wo nur Programmfenster angezeigt werden, die für die Arbeit benötigt wird. Früher waren dafür unter Windows noch Extra-Tools notwendig, in Windows 10 werden virtuelle Desktops von Haus mitgeliefert. Wir haben aber bisher einige Features vermisst, die Microsoft jetzt endlich nachreicht.

In Windows 10 Insider Preview Build 21337 sind die neuen Funktionen bereits verfügbar und können von Windows Insidern getestet werden. Wie Microsoft mitteilt, reagieren die Entwickler damit auf das Feedback der Nutzer, die sich mehr Kontrolle und mehr Anpassungsmöglichkeiten für die "Virtual Desktop"-Funktionalität in Windows 10 wünschen.

Und diese zwei Funktionen werden bei Virtual Desktops hinzugefügt:

Nutzer können endlich für jeden virtuellen Desktop einen eigenen Desktop-Hintergrund festlegen. Das hilft dabei, die einzelnen virtuellen Desktops voneinander zu unterscheiden.

In der Task-View (Windows-Taste + Tab) ist es künftig möglich, per Drag & Drop die Anordnung der virtuellen Desktops zu verändern.



Die wichtigsten Tastenkombinationen für die Nutzung virtueller Desktops:

Windows-Taste + Tab öffnet Task-View , wo neue virtuelle Desktops erstellt werden können. Hier können Sie auch ein Programmfenster per Drag & Drop von einem virtuellen Desktop in einen anderen virtuellen Desktop verschieben

Mit Windows-Taste + Strg + D erstellen Sie sofort einen neuen virtuellen Desktop

Mit Windows-Taste + Strg + Pfeiltasten wechseln Sie schnell zwischen den virtuellen Desktops hin und her

Mehr zu virtuellen Desktops in Windows 10 erfahren Sie in diesem Beitrag:



Windows 10: Virtuelle Desktops mit Task View