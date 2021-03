Windows 10: Microsoft behebt NTFS-Bug noch nicht für alle

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat einen NTFS-Bug in Windows 10 behoben, allerdings ist das Update noch nicht für alle Nutzer verfügbar.

Vergrößern Windows 10: Update behebt NTFS-Bug

Microsoft hat in Windows 10 einen NTFS-Bug behoben, der erst vor einigen Wochen bekannt geworden war. Ein potenzieller Angreifer - oder unvorsichtiger Anwender - kann durch den Bug die NTFS-Partition unbrauchbar machen. Dazu muss lediglich ein entsprechender Aufruf (beginnend mit $i30) erfolgen, durch den anschließend Windows 10 dann die Partition als fehlerhaft und nicht mehr lesbar markiert. Das Anklicken eines speziell präparierten Links kann ausreichen. Die NTFS-Partition ist nicht wirklich zerstört, sondern kann mit CHKDSK nach einem Windows-10-Neustart gerettet werden. Allerdings scheint das nicht immer so zu funktionieren. Bisher existiert nur ein inoffizieller Bugfix, über den wir hier bereits berichteten.

Eigentlich rechnete man bereits zum Patch-Day im Februar 2021 mit einem Update, der dann aber nicht erschien. Wie Bleepingcomputer nun meldet, hat Microsoft den Patch wohl fertiggestellt. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht: Bisher ist das Update nur für Windows Insider über den "Dev"-Kanal erhältlich. Damit ist der Patch noch nicht in den Vorabversionen von Windows 10 Version 21H1 enthalten, also im Frühjahrs-Update 2021 für Windows 10, welches in Kürze an alle Nutzer ausgeliefert wird.

Unklar ist derzeit noch, ob Microsoft das Update für die aktuelle Windows-10-Version (Windows 10 Version 20H2) anbieten oder noch in Windows 10 Version 21H1 integrieren wird.

In der "Dev"-Version von Windows 10 sorgt das Update dafür, dass entsprechende NTFS-Zugriffsversuche mit einer Fehlermeldung abgefangen werden, bevor ein Schaden angerichtet werden kann.