Windows 10: Mai-Update verbessert HDD-Performance

Panagiotis Kolokythas

Das Windows 10 Mai 2020 Update wird bei Systemen mit HDDs für mehr Performance sorgen. Die Gründe.

Vergrößern Windows 10 Mai 2020 Update: Weitere Infos zu den Neuerungen © Anton Watman / Shutterstock.com

Windows 10 Mai 2020 Update (Windows 10 Version 2004) steht in den Startlöchern und bringt zahlreiche Verbesserungen und auch Neuerungen. Bereits vor einem Monat hatten wir berichtet, das mit der neuen Windows-10-Version auch die CPU-Belastung bei der Such-Funktion verringert wird. Die Aktualisierung der Windows Search Plattform in Windows 10 wird zusätzlich auch für eine bessere Performance des Betriebssystems sorgen, wenn im Rechner HDD-Platten zum Einsatz kommen, wie Windows Latest berichtet.



Windows 10: Such-Funktion verringert CPU-Belastung

Microsoft selbst erklärt die Leistungssteigerung dadurch, dass der Prozess Windows Search Indexer überarbeitet wurde. So werde die Anzahl der Zugriff auf die HDD deutlich reduziert, wenn auf die Festplatte gerade durch andere Prozesse zugegriffen wird. Die Nutzer profitieren damit in der alltäglichen Arbeit mit Windows 10, indem Windows 10 insgesamt flüssiger laufe. Die Verbesserungen des Windows Search Indexer machen sich aber nur bei HDDs und nicht SSDs bemerkbar, denn bei letzteren sind Schreib- und Lesezugriffe ohnehin deutlich schneller als bei HDDs.

Sowohl bei SSDs als auch HDDs gibt es aber auch eine weitere Änderung mit Windows 10 Mai 2020 Update beim Windows Search Indexer. Dieser stoppt seine Zugriffe auf die SSD oder HDD, sobald der Nutzer Dateien kopiert oder löscht. Dadurch sollen diese Aufgaben schneller erledigt werden können. Laut Angaben der Windows-Entwickler wurde auch der Algorithmus in vielen Punkten verbessert. So erkennt Windows Search künftig, ob der Nutzer gerade aktiv ist und pausiert die Indizierung der Dateien und deren Inhalte bis zu einem geeigneteren Zeitpunkt. In der Praxis sollen die Nutzer dann nicht mehr mit einer zu hohen CPU- und Arbeitsspeicher-Auslastung aufgrund der Windows-Search-Aktivitäten genervt werden. Die Änderung, so wird betont, habe keinerlei Auswirkungen auf die Qualität der Suchergebnisse und verbessere damit das Windows-10-Erlebnis der Nutzer.



Zu den wichtigsten weiteren Neuerungen von Windows 10 Mai 2020 Update zählen: Hardwaretreiber per Windows-Update, Reset aus der Cloud, vereinfachtes Bluetooth-Pairing und eine Schnellsuche direkt im Startmenü. Alle weiteren Infos finden Sie in diesem Beitrag.