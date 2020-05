Windows 10 Mai 2020 Update kommt später als geplant

Panagiotis Kolokythas

Microsoft verzögert den Start von Windows 10 Mai 2020 Update um einige Wochen. Der Grund für die Verschiebung.

Vergrößern Windows 10 20H1 ist fertig © Microsoft

Update, 2.5.2020, 09:45 Uhr: Windows 10 Mai 2020 Update kommt wohl etwas später als ursprünglich geplant. Wie Microsoft-Kennerin Mary Jo Foley berichtet , soll das Mai-Update wohl nun doch erst ab dem 28. Mai 2020 an die Mehrheit der Nutzer ausgeliefert werden. Ursprünglich sei die Verbreitung ab dem 12. Mai 2020 geplant gewesen.

Schuld an der Verzögerung sei eine Sicherheitslücke, die das Entwickler-Team noch beheben will, was die Terminplanung verändert habe. So soll jetzt Windows 10 Mai 2020 Update erst ab dem 5. Mai an die OEM-Hersteller und dann ab dem 12. Mai an die externen Entwickler ausgeliefert werden. Ab dem 28. Mai 2020 sei dann schließlich die generelle Verfügbarkeit geplant. Ursprünglich hätten die OEM-Hersteller und Entwickler bereits am 28. April die neue Windows 10 Version erhalten sollen.



Microsoft selbst hat noch keinen offiziellen Termin für den Start von Windows 10 Mai 2020 Update verraten. Zuletzt war Mitte April eine Version an die Windows Insider ausgeliefert worden, die von Microsoft noch als "finaler Build" bezeichnet worden war (siehe weiter unten). Dann wurde es allerdings ruhig. Ende dieser Woche hatte Microsoft dann an Windows Insider mit Windows 10 Insider Preview Build 19041.208 eine weitere Vorabversion veröffentlicht, in der besagter Fehler noch behoben wurde. Microsoft bezeichnet nun diese Version als den "neuen finalen Build". Update Ende

Microsoft hat die Entwicklung des neuen großen Windows-10-Updates abgeschlossen. Bisher auch als Windows 10 20H1 bezeichnet, trägt das Update den Namen Windows 10 Mai 2020 Update. Als Erstes erhalten ab sofort nun die Windows Insider die - laut Microsoft - die finale Version, oder wie es heißt, den "finalen Build".



Allerdings nicht alle Windows Insider auf einmal, sondern nach und nach. Microsoft will so sicherstelle, dass eventuell dann doch noch auftretende Probleme schnell und gezielt gelöst werden können. Anschließend sind dann alle anderen Windows-10-Nutzer dran, wobei auch hier die Auslieferung wohl - wie auch in der Vergangenheit - in mehreren Stufen erfolgen wird.

Einen genauen Zeitpunkt, ab wann die "normalen" Windows-10-Nutzer mit dem Windows 10 Mai 2020 Update rechnen können, verrät Microsoft nicht. Erfahrungsgemäß dürften aber mindestens zwei Wochen vergehen, so dass wohl erst in der ersten Mai-Woche mit der Auslieferung zu rechnen ist.

Konkret erhalten die Windows Insider nun Windows 10 Version 2004 Build 19041.207. Microsoft geht auch davon aus, dass die letztendlich an alle Nutzer ausgeliefert Version ebenfalls die Build-Nummer 19041.207 tragen wird. Zum Vergleich: Die aktuelle Version von Windows 10 mit dem Stand des Herbst-Updates 2019 trägt die Bezeichnung: Windows 10 Version 1909 Build 18363.778.



Die Windows Insider erhalten die (wohl) finale Build 19041.207 über Windows Update als kumulatives Updates für vorhergehende Windows-10-20H1-Versionen. In der finalen Build haben die Windows-10-Entwickler auch noch diverse Bugs behoben, die noch die Vorabversionen plagten. Darunter etwa ein Fehler im RPC-Dienst und ein Bug, der bei Windows-10-Geräten mit einer Kamera an der Rückseite auftrat und dazu führte, dass diese nicht mehr richtig funktionierte.

Hinzu kommen auch noch alle zwischenzeitlich fertiggestellten Sicherheitsaktualisierungen für Windows-Komponenten, so dass in Build 19041.207 auch alle Sicherheitsupdates im Einsatz sind, die Microsoft zum Patch-Day im April in dieser Woche veröffentlicht hat.

Sollte doch noch eine Aktualisierung notwendig werden, dann wird die neue Build an die Windows Insider ebenfalls als kumulatives Update ausgeliefert, so dass der Wechsel zur neuen Version mit wenig Aufwand möglich sein wird.

Die Microsoft-Entwickler haben sich dieses Mal für das Mai-2020-Update eine etwas längere Zeit gegönnt: Die letzten neuen Funktionen wurden bereits im November 2019 dem Windows 10 Mai 2020 Update hinzugefügt. In der Zeit seitdem beschränkte man sich dann nur auf Bugfixes und parallel wurde auch mit der Entwicklung des Herbst-2020-Updates (Windows 10 20H2) begonnen.

Erst am vergangenen Mittwoch hatten Windows-10-Entwickler auch in einem öffentlichen Stream auf Mixer für Windows Insider verraten, dass die Coronavirus-Krise auch die Fertigstellung des Windows 10 Mai 2020 Update beeinträchtigt habe. So musste etwa ein für diese Woche geplanter "Bug Bash"-Event abgesagt werden.



Das Windows 10 Mai 2020 Update enthält keine großen Neuerungen, dafür aber viele kleine nützliche Neuerungen. Zu den Highlights zählen: Hardwaretreiber per Windows-Update, Reset aus der Cloud, vereinfachtes Bluetooth-Pairing und eine Schnellsuche direkt im Startmenü. Alle weiteren Infos finden Sie in dem folgenden Beitrag:



