Windows 10: Diese Versionen bekommen bald keine Updates mehr

Windows-10-Nutzer aufgepasst: Für diese drei Windows-10-Versionen stellt Microsoft in den nächsten Wochen den Support ein. Sie sollten also auf eine neue Windows-10-Version upgraden.

Wegen der Covid-19-Pandemie hatte Microsoft das Supportende für mehrere Windows-Versionen verschoben . Die betroffenen Windows-Nutzer konnten ihr Windows 10 also noch länger nutzen. Doch bald ist es damit vorbei: Bis Ende 2020 stellt Microsoft für mehrere Versionen von Windows 10 den Support ein. Für die betroffenen Windows-10-Versionen erscheinen keine Sicherheitspatches und Updates mehr.

Diese Windows-10-Versionen sind betroffen

Windows 10 Version 1903 (seit 21. Mai 2019 verfügbar) bekommt nach dem 8. Dezember 2020 in den Editionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations keine Updates mehr. Ebenfalls nach dem 8. Dezember 2020 stellt Microsoft auch für alle Enterprise- und Education-Editionen keine Updates mehr bereit.



Windows 10, Version 1809 (verfügbar seit dem 13.11.2018) erhält nach dem 10. November 2020 keine Updates mehr. Das gilt für die Editionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations. Die Enterprise- und Education-Editionen bekommen dagegen noch bis 11. Mai 2021 Updates.



Für Windows 10, Version 1709 (verfügbar seit 17. Oktober 2017) in den Editionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations stellt Microsoft bereits seit 9. April 2019 keine Updates mehr bereit. Am 13. Oktober 2020, also ab morgen, endet aber auch der Support für die Enterprise- und Education-Editionen von Windows 10, Version 1709.



Microsoft veröffentlicht hier alle Daten zum Supportende aller Windows-10-Versionen. Die dort genannten Stichtage sind die Termine, an denen Microsoft zum letzten Mal Updates für die entsprechenden Windows-10-Versionen veröffentlicht.



Windows-10-Benutzer, die von einem Supportende betroffen sind, sollten auf eine neuere Windows-10-Version wechseln. Die aktuellste Windows-10-Version ist Windows 10, Version 2004 vom 27. Mai 2020. Dafür stellt Microsoft bis zum 14. Dezember 2021 für die Editionen Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations sowie für alle Enterprise- und Education-Editionen Updates bereit.

