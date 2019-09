Hans-Christian Dirscherl

Mit Windows 10 Build 18975 gibt es neue Testversion von Windows 20H1. Unter anderem mit Verbesserungen für Cortana.

Vergrößern Windows 10 Build 18975: Flexibles Cortana-Window © Microsoft

Microsoft hat mit Windows 10 20H1 Build 18975 eine neue Testversion von Windows 20H1 veröffentlicht. Teilnehmer am Fast-Ring-Insider-Test-Programm können die neue Build installieren und ausprobieren. Windows 10 Build 18975 ermöglicht also einen Blick auf das im Frühjahr 2020 erscheinende Windows-Update.



Windows 10 20H1 Build 18975 bringt Verbesserungen für Cortana und für das Windows Subsystem for Linux (WSL). Mit der neuen Build können Sie das Cortana-Fenster per Click und Drag nach Belieben auf dem Bildschirm platzieren. Außerdem können Sie das Fenster verkleinern oder vergrößern. Diese Cortana-Funktion will Microsoft zunächst aber nur an die Hälfte der Insider-Tester ausliefern.

Für das Windows Subsystem for Linux (WSL) verspricht Microsoft einige Stabilitätsverbesserungen insbesondere mit localhost.

Zudem können jetzt alle Insider-Tester die virtuellen Desktops umbenennen. Zeitgleich mit Build 18975 liefert Microsoft auch eine erste Preview für zwei Powertoys mit.



Wie immer bei einer neuen Testversion hat Microsoft auch viele Fehlerkorrekturen und kleinere Verbesserungen integriert. In diesem Blogbeitrag von Microsoft können Sie sich über alle Neuerungen und Korrekturen informieren. Und ebenfalls wie immer gilt auch, dass nach wie vor einige Fehler weiter bestehen, auf die die Tester achten sollten.