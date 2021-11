Hans-Christian Dirscherl

Microsoft ändert mit dem heutigen Tag den Update-Zyklus für Windows 10. Das beliebte Betriebssystem bekommt nun nicht mehr zwei Mal pro Jahr neue Funktionen. Der Grund.

Vergrößern Windows 10: Ab sofort nur noch ein Feature-Update pro Jahr © AFANASEV IVAN/Shutterstock.com

Aus und vorbei: Windows 10 bekommt ab sofort nicht mehr zwei Mal pro Jahr neue Funktionen im Rahmen von so genannten „Feature Updates“. Stattdessen wird Microsoft von nun an nur noch einmal pro Jahr ein Feature-Update für Windows 10 veröffentlichen. Das teilte die Redmond Softwareschmiede im Rahmen der Veröffentlichung des Herbst-2021-Update für Windows 10 (21H2) mit.

Microsoft passt damit den Windows-10-Zyklus für Feature-Updates an den von Windows 11 an, das ebenfalls nur einmal pro Jahr ein Feature-Update erhält. In diesem Zusammenhang ändert Microsoft auch die Benennung für den Update-Zyklus: Statt wie bisher vom "Semi-Annual Channel" spricht Microsoft jetzt vom "General Availability Channel“.

So geht es weiter

Konkret bedeutet das: Das nächste Feature-Update mit neuen Funktionen erhält Windows 10 erst wieder in der zweiten Jahreshälfte 2022. Microsoft verspricht in diesem Zusammenhang, dass es bis mindestens 14. Oktober 2025 Windows 10 unterstützen wird. Das hat seinen guten Grund: Bereits im Juli 2021 meldete Microsoft über 1,3 Milliarden Nutzer für Windows 10. Die will Microsoft nicht im Regen stehen lassen und wird deshalb den Support für Windows 10 wie gesagt bis mindestens 2025 nicht einstellen.

So lange bekommt Windows 10 21H2 Support

Die ab heute erscheinenden Windows-21H2-Home- und Pro-Editionen bekommen 18 Monate Support und Windows-10-21H2-Enterprise- und Education-Editionen bekommen sogar 30 Monate Support ab dem heutigen Datum, wie Microsoft erklärt.

Alle Informationen zu dem ab heute erhältlichen Herbst-2021-Update für Windows 10 lesen Sie in Windows 10 21H2: Herbst-Update ab sofort verfügbar - alle Infos .