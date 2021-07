Hans-Christian Dirscherl

Ein Windows-Sicherheits-Update vom Juli-Patchday verursacht Probleme mit Druckern, Scannern und Multifunktionsgeräten.

Vergrößern Windows 10, 8, 7: Sicherheits-Update verursacht neue Probleme © Sjale/Shutterstock.com

Für Windows 10 und ältere Windowsgenerationen hatte Microsoft am Patchday im Juli 2021 mit KB5004237 einen Sicherheits-Patch veröffentlicht. Doch dieses Update verursacht Probleme mit Druck- und Scanvorgängen. Damit setzt KB5004237 die mittlerweile durchaus lange Reihe von Druckerproblemen fort, die Patches für Windows verursachen. Die durch KB5004237 hervorgerufenen Druckerprobleme können in Windows 10, Windows 8, Windows 7 und im Windows Server auftreten.

Die Druckprobleme treten aber nur an Geräten an Domain-Controllern und mit Smartcard-Identifikation auf. Es dürften also in erster Linie professionelle Nutzer betroffen sein. Eine Lösung für das Problem hat Microsoft noch nicht zur Hand; von Microsoft gibt es nur den dürren Rat, die Treiber und die Firmware des Hardwareherstellers auf den neusten Stand zu bringen. Allerdings bleibe betroffenen Nutzern immer noch die Möglichkeit sich anstelle einer Smartcard mit ihrem Benutzernamen und Passwort am Drucker oder Scanner anzumelden. Danach sollte sich das Gerät nutzen lassen, wie Microsoft schreibt.

Sie können hier die Beschreibung von Microsoft zu dem Druckerproblem mit KB5004237 lesen. In der Beschreibung zu KB5005408 erklärt Microsoft dieses Problem ausführlicher.

Konkret sind diese Betriebssysteme betroffen:

Windows 10 Version 21H1

Windows 10 Version 20H2

Windows 10 Version 2004

Windows 10 Version 1909

Windows 10 Version 1809

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 Version 1607

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows 8.1

Windows 7 SP1

Windows Server Version 20H2

Windows Server Version 2004

Windows Server Version 1909

Windows Server Version 1809

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2008 SP2

