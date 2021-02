Windows 10 21H1 startet: Nur eine spannende Neuerung

Panagiotis Kolokythas

Windows 10 Version 21H1 ist für erste Nutzer ab sofort erhältlich. Laut Microsoft gibt es aber nur eine spannende Neuerung.

Vergrößern Microsoft kündigt Windows 10 Version 21H1 an © Microsoft

Nach den ersten kleinen Hinweisen früher in dieser Woche hat Microsoft nun auch offiziell das neue Feature-Update für Windows 10 in diesem Blog-Beitrag angekündigt. Damit wird auch offiziell bestätigt, dass dieses Frühjahrs-Update die Bezeichnung Windows 10 Version 21H1 trägt. Und dass es sich um ein eher kleines Update handelt und damit mit der Tradition gebrochen wird, nach der bisher die größeren Windows-10-Features-Updates im Frühjahr ausgeliefert wurden und dann die eher kleineren Funktionsupdates im Herbst folgten.

Microsoft betont in dem Blog-Beitrag auch, dass mit 21H1 zum ersten Mal ein Frühjahrs Feature-Update mit der "optimierten Art und Weise unter Verwendung der Wartungstechnologie" bereitgestellt wird, während weiterhin "die halbjährliche Feature-Update-Kadenz" fortgesetzt werde. Die Nutzer erhalten Windows 10 Version 21H1 also - wie bereits Windows 10 Version 20H2 - direkt über Windows Update in Form einer kumulativen Aktualisierung, was den Aufwand der Aktualisierung des Betriebssystems reduziert.

Das Feature-Update installiert sich letztendlich so, wie es bereits bei den monatlich ausgelieferten Windows-10-Wartungsupdates der Fall ist. Die entsprechenden Voraussetzungen für Windows 10 Version 21H1 schafft das über Windows Update bereits seit einigen Tagen ausgelieferte Update KB4023057, über das wir in diesem Beitrag Anfang dieser Woche berichteten. Vorausgesetzt wird, dass die Nutzer bereits mindestens Windows 10 Version 2004 oder Windows 10 Version 20H2 verwenden. Bei Nutzern älterer Windows-10-Versionen fällt der Installationsaufwand ähnlich hoch aus wie bei früheren Windows 10 Feature-Updates, ehe sie dann ab dem nächsten Feature-Update vom beschleunigten Update-Prozedere profitieren.



Windows 10 Version 21H1: Die wichtigsten Neuerungen

Was die wichtigsten Neuerungen von Windows 10 Version 21H1 angeht, fallen diese eher weniger umfangreich und spannend als bei den Frühjahrs-Updates der vergangenen Jahre aus. "Windows 10, Version 21H1 wird eine Reihe von Funktionen haben, die die Sicherheit, den Fernzugriff und die Qualität verbessern", heißt es hierzu seitens der Entwickler.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Windows-10-Entwickler lieber zunächst auf die Fertigstellung von Windows 10X konzentrieren, welches in den nächsten Wochen fertiggestellt werden soll und noch in der ersten Jahreshälfte an den Start gehen wird.

Was Windows 10 Version 21H1 angeht, kündigt Microsoft aber neben Bugfixes und Optimierungen zumindest eine spannende Neuerung an: Windows Hello erhält eine Multikamera-Unterstützung. Nutzer, die auf einem Gerät arbeiten, an dem mehrere Kameras angeschlossen sind, können festlegen, welche Kamera Windows 10 für Windows Hello standardmäßig nutzen soll. Interessant ist dies beispielsweise für Laptop-Nutzer, die auch eine externe Webkamera angeschlossen haben. Vorausgesetzt wird natürlich, dass die verwendeten Kameras auch Windows Hello unterstützen.

Hinzu kommen folgende Verbesserungen:

Leistungsverbesserung des Windows Defender Application Guard, einschließlich Optimierung der Zeiten für das Öffnen von Dokumenten.

Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC): Aktualisierung Leistungsverbesserung zur Unterstützung von Remote-Arbeitsszenarien.

Windows 10 Version 21H1: Auslieferung beginnt jetzt

Die Auslieferung von Windows 10 Version 21H1 beginnt ab sofort - für Windows Insider über den Beta-Kanal. Microsoft will zunächst das Feedback der Windows Insider sammeln und auswerten. Nutzer können dem Windows Insider Programm beitreten und erhalten das Update damit früher.



Die allgemeine Verfügbarkeit folgt dann später in der "ersten Jahreshälfte", wie es in dem Blog-Beitrag von Microsoft steht. Mehr Informationen hierzu wird es dann in naher Zukunft geben, sobald der genauere Termin für die allgemeine Verfügbarkeit feststeht. Dann wird es auch von Microsoft weitere Details zu den Verbesserungen und neuen Funktionen in Windows 10 Version 21H1 geben.