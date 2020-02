Windows 10 20H1 fertig - RTM-ISO zum Download

Panagiotis Kolokythas

Die ISO der fertigen Fassung von Windows 10 20H1 hat Microsoft schon mal zum Download freigegeben.

Vergrößern Windows 10 20H1 erscheint im Frühjahr als Update © Microsoft

Das nächste große Update für Windows 10 steht in den Startlöchern: Microsoft hat noch keinen konkreten Starttermin für Windows 10 20H1 verraten, aber die ISO-Dateien der RTM-Fassung stehen bereits zum Download bereit. Windows Insider erhalten Windows 10 20H1 über diese Microsoft-Website direkt zum Download.



Die RTM-Version (Release to Manufacturing) von Windows 10 20H1 trägt die Build-Nummer 19041.84. Für Windows Insider erschien die Fassung bereits im Dezember 2019 zum Testen. Über die deutschsprachige ISO-Datei kann diese Version dafür genutzt werden, um Windows 10 20H1 über eine saubere Neuinstallation auf einem Rechner zu installieren.



Die Build 19041.84 kann durchaus noch Fehler enthalten, die Microsoft erst mit einem späteren Update beheben wird. Windows 10 20H1 wird an alle Windows-10-Nutzer demnächst wieder via Windows Update ausgeliefert. Normalerweise erscheinen dann auch zeitgleich entsprechende Bugfixes. Die Windows Insider selbst testen bereits seit einigen Wochen die Vorabversionen von Windows 10 20H2. Und für Windows 10 21H1 plant Microsoft laut jüngsten Berichten, das Start-Menü umzugestalten.

Die neuen Icons in Windows 10 gibt es dafür schon früher: Windows Insider erhalten die ersten neuen Icons bereits seit Ende letzter Woche. Microsoft beginnt jetzt langsam, diese Icons auch an alle Windows-10-Nutzer auszuliefern. Zuerst betrifft es beispielsweise die in Windows 10 verwendeten Icons für "Mails" und "Kalender".