Windows 10 19H2: Microsoft verspricht mehr Tempo

Im Kalender, der beim Rechtsklick auf die Uhrzeit in der Taskleiste erscheint, können nun einfacher neue Termine angelegt werden. Dazu werden bei Auswahl eines Datums die Eingabefelder für das Erstellen eines Termins (Bezeichnung, Uhrzeit, Ort) angezeigt. Man muss also nicht wie bisher erst auf den "+"-Button klicken.

Bei einigen Apps zeigen nun Screenshots an, was die Auswahl einer Einstellung bewirkt. So sieht der Anwender, auf welche neuen Elemente auf dem Desktop er achten muss.