Winamp: Original-Skin wird als NFT versteigert

Denise Bergert

Winamp versteigert fast 2.000 Kunstwerke auf Basis des Original-Musikplayer-Skins als NFTs für wohltätige Zwecke.

Vergrößern Das Original-Skin von Winamp wird als NFT versteigert. © Winamp

Die Entwickler des Kult-Musikplayers Winamp wollen durch die Versteigerung von NFTs Geld für wohltätige Zwecke sammeln. NFT steht für Non-fungible Token und bezeichnet einen bestimmten Gegenstand in der Blockchain. NFTs sind einmalig und nicht teilbar und können beispielsweise den Gegenwert zu einem physischen Gegenstand oder ein digitales Kunstwerk definieren.

Erlös geht an wohltätige Projekte

Im Zeitraum vom 16. bis 22. Mai 2022 soll auf der NFT-Plattform Opensea das Original-Winamp-Skin aus dem Jahr 1997 versteigert werden . In einer separaten Auktion folgen dann wenig später 1.997 weitere NFTs, die auf 20 Kunstwerken basieren, welche von der ursprünglichen Winamp-Skin-Grafik abgeleitet wurden. Den Erlös aus den Auktionen will die Winamp Foundation an wohltätige Organisationen und Projekte spenden, darunter der belgische Music Fund.

20 Künstler werden ausgewählt

Bis zum 15. April können Künstler ihre Werke einreichen, die auf dem Winamp-Skin basieren. Die Winamp Foundation wählt die besten von ihnen aus und versteigert sie im Mai. Neunzehn Kunstwerke sollen in einer Auflage von 100 Stück als NFTs verkauft werden, das verbleibende Kunstwerk wird 97 Mal ausgegeben. Jedes der Kunstwerke soll 0,08 Ethereum kosten, was nach dem aktuellen Kurs etwa 203 Euro entspricht. Die Künstler werden mit 20 Prozent an den Erlösen beteiligt. Beim Weiterverkauf bekommen sie zehn Prozent der Tantiemen.

Winamp-Relaunch für 2022 geplant

Winamp startete in den 90er Jahren des vergangenen Jahres als Abspielsoftware für MP3-Dateien. 1999 wurde die Software von AOL übernommen und 2014 an Radionomy verkauft. In diesem Jahr planen die Entwickler einen umfassenden Releaunch für Winamp.