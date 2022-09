Winamp 5.9 ist da: Musikplayer für PCs von Windows 7 bis Windows 11

Hans-Christian Dirscherl

Ein Klassiker meldet sich zurück: Winamp 5.9 steht zum Download bereit. Für alle Windows-Versionen seit Windows 7 SP1.

Winamp 5.9 steht als Final Release mit der Build-Nummer 9999 zum Download bereit – hier im Winamp-Forum finden Sie das Changelog und den Downloadlink. Vorausgegangen sind vier Jahre Entwicklungszeit.

Winamp gehört zu den Software-Klassikern der späten 1990er-Jahre und frühen 2000er-Jahre. Damit rippte man Musik-CDs und bekam so schnell eine umfangreiche MP3-Sammlung. Das Auge erfreute sich zudem an unterschiedlichen Skins samt Visualisierungen. Doch die Übernahme durch AOL im Jahr 1999 stellte sich bald als verhängnisvoll für den beliebten Musikplayer heraus: Seine Popularität sank immer mehr, bis Winamp schließlich in der Versenkung verschwand.

Download

Im Jahr 2018 erschien dann plötzlich Winamp 5.8. Doch danach verschwand der einstige Software-Star erneut von der Bühne. Bis zum 26. Juli 2022: Seit diesem Tag stand Winamp 5.9 Release Candidate 1 Build 9999 hier zum Download bereit. Diese Build 5999 wurde jetzt zum Final Release, wobei der Forumeintrag dazu das ältere Datum behielt.



Das neue Winamp lässt auf Windows-Rechner ab Windows 7 SP1 installieren und ist auch zu Windows 11 kompatibel. Windows XP und Vista unterstützt das neue Winamp dagegen nicht mehr. Auch einige ältere Plugins sollen mit der neuen Version nicht mehr zusammenarbeiten. Möglicherweise lässt sich dieses Problem mit dem hier beschriebenen Workaround lösen. Zudem gibt es Sprachpakete zur separaten Installation.

Das ist neu

Winamp 5.9 Build 9999 steht auf einer neuen Software-Basis und wurde mit Visual Studio 2019 entwickelt. Damit sollte der Weg frei sein für kommende neue Funktionen. Denn Winamp 5.9 Build 9999 bringt erstmal kaum relevante Neuerungen. Diese Softwareversion stellt sozusagen die Basis für künftige Entwicklungen dar. Denn die Entwickler arbeiten bereits an Winamp 5.9.1.



In dem Forumsbeitrag zur neuen Version listen die Entwickler auch die bereits bekannten Bugs auf.



