WinX Video Converter für nur 9,95 Euro im Blitzverkauf

Mit der Einführung verschiedener Social-Media- und Video-Surfing-Plattformen hat sich der Bedarf an guter Video-Management-Software erhöht. WinX HD Video Converter Deluxe hat diese vielfältigen Anforderungen aufgegriffen und ein umfassendes Produkt entwickelt.

Ein Jetzt-oder-nie-Angebot - Frühjahrs-Blitzverkauf

Bevor wir weitermachen, sollten Sie sich dieses verlockende und kostengünstige Angebot ansehen. Für eine begrenzte Zeit, im Rahmen des Frühjahrs-Blitzverkaufs, können Sie WinX HD Video Converter Deluxe für nur 9,95 € kaufen.

Sie können den Videokonverter also schon für 9,95 € (statt 21,95 €) zu seinem niedrigsten Preis des Jahres bekommen.

WinX HD Video Converter Deluxe - eine vollwertige Video-Konvertierungslösung

WinX HD enthält fast alles, was Sie von einem Videoprogramm erwarten. Der All-in-One HD- und 4K-Videokonverter dient auch als Resizer, Editor und Downloader. Und das ist keine Angeberei, sondern Sie können die kostenlose Testversion herunterladen und sich selbst davon überzeugen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die umfassende Liste der Funktionen, die die Software zu bieten hat:

Konvertieren Sie Videos in ein beliebiges bevorzugtes Format

WinX HD Video Converter Deluxe verfügt über eine riesige Bibliothek von Video- und Audio-Codecs und kann über 370 Eingabe- und über 420 Ausgabeformate wie MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, VOB, MP3 usw. verarbeiten.

Sie können problemlos auf Filmmaterial in praktisch jedem Format zugreifen, es verarbeiten und konvertieren. Sogar 8K/4K/1080p-Videos, Multi-Track-HD oder Blu-ray.

Konvertierung für Apple und Android: Konvertieren Sie ganz einfach Videos für Ihre iOS- oder Android-Geräte, Spielkonsolen und Fernsehgeräte. Mit einer Komprimierungsrate von bis zu 90 % sind diese 4K-Videos auch für die Speicherung auf mobilen Geräten geeignet.

Der fortschrittliche De-Interlace Accelerator sorgt für eine originalgetreue Videoausgabe und gewährleistet minimale Verluste bei der Kodierung und Dekodierung, sodass Sie die bestmögliche Audio- und Videoqualität erhalten.

Speichern Sie 4K- und HD-Videos online

Wenn Sie Videos für die Offline-Wiedergabe oder Videoerstellung speichern möchten, kann Ihnen WinX HD Video Converter Deluxe behilflich sein.

Mit dem WinX Converter können Sie 4K- und HD-Videos von über 1000 Websites herunterladen. Kopieren Sie einfach die URL und fügen Sie sie in das Programm ein, und Sie können die Videodateien in wenigen Minuten abrufen. Natürlich kann WinX die heruntergeladene Videodatei auch in jedes beliebige Format konvertieren oder die Tonspur aus den Videos extrahieren.

Vergrößern Der WinX HD Video Converter Deluxe konvertiert 4K Videos für 420+ Formate und Geräte in erstklassiger Geschwindigkeit. © WinXDVD

Schnellere Videokonvertierungen

Die Software verwendet Level-3-Hardwarebeschleunigung, die jedes Video 47-mal schneller in Echtzeit transkodiert, ohne die Qualität zu beeinträchtigen oder die CPU zu überlasten oder zu überhitzen.

Diese blitzschnelle Videokonvertierungsgeschwindigkeit wird durch eine Mischung aus Intel QSV-Beschleunigungstechnologie, Hyper-Threading-Technologie und Multi-Core-CPU-Dienstprogramm ermöglicht.

In unseren Tests haben wir ein 5-minütiges 4K-HD-Video in ein einfaches MPEG-Video konvertiert. Es dauerte etwa 1,20 Minuten und das Ergebnis war in der Tat gut.

Es kann vorkommen, dass Sie Videos per E-Mail an Freunde schicken oder auf soziale Netzwerke wie YouTube hochladen möchten, aber feststellen, dass die Videodateien für den Versand zu groß sind oder das Hochladen ewig dauert. WinX HD Video Converter Deluxe kann Ihnen bei der Videokomprimierung behilflich sein.

Mit WinX können Sie die Videoauflösung von 4K auf 1080p, von 1080p auf 720p, usw. ändern. Sie können eine Auflösung aus den vorhandenen Optionen wählen oder die Breite und Höhe nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Durch Herunterskalieren der Videoauflösung und Anpassen der Videoparameter kann die Größe der Videodatei um 90% gegenüber dem Original verringert werden.

Vergrößern Mit WinX HD Video Converter Deluxe ist es ganz einfach, 4K-Videos in 2K-Videos zu komprimieren. Schnell und ohne Qualitätsverlust. © WinXDVD

Wie sehr hat uns der WinX HD Video Converter Deluxe gefallen?

Wir sind begeistert von der Freiheit, die die Software bietet. Mit der fast unendlichen Formatunterstützung, den Videobearbeitungswerkzeugen, den einfachen und schnellen Voreinstellungen, dem Herunterladen von Videos und der Bildschirmaufzeichnung bietet die Software wirklich alles.

Wir empfehlen Ihnen, diese schnelle, benutzerfreundliche und leistungsstarke Video-Toolbox gleich auszuprobieren. So können Sie die Software testen und dann zu einem günstigen Preis kaufen.

Holen Sie sich WinX Video Converter für 9,95 € nur im zeitlich begrenzten Frühjahrs-Blitzverkauf.