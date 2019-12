WinX HD Video Converter jetzt mit 50% Rabatt

WinX HD Video Converter Deluxe ist eine Converter-Komplettlösung. Damit lassen sich 4K/HD-Videos schnell und ohne Qualitätsverlust herunterladen, konvertieren und komprimieren sowie abspielen oder auch bearbeiten. Der Clou: Als Weihnachtsangebot gibt es die Vollversion jetzt zum halben Preis.

720p/1080p sind uns seit Jahren vertraut, während HD durch Auflösungen bis zu 4K UHD einen Riesensprung gemacht hat. Mit gestochen scharfen Bildern und verbesserter Audioqualität ist 4K UHD heute überall zu sehen: von Kameras und Fernsehern über Spielkonsolen und Streaming-Dienste bis hin zu Handys und Desktops.



Doch es gibt auch einige Probleme. So kann beispielsweise der eingebettete 4K-HEVC-Codec dazu führen, dass die Videowiedergabe auf unterversorgter Hardware fehlschlägt. Die riesige Größe von 4K-Videos kann einen daran hindern, 4K-UHD-Videos abzuspielen, zu bearbeiten, zu teilen oder zu speichern. Und manchmal lassen sich 4K-UHD-Videos auch nur online speichern.

All das verlangt nach einer umfassenden 4K/HD-Videolösung wie dem WinX HD Video Converter Deluxe. Damit lassen sich 4K/HD-Videos in hoher Geschwindigkeit und Qualität konvertieren, komprimieren und herunterladen sowie abspielen und bearbeiten.

Und das Beste: Auf der Aktionsseite von WinX DVD können Sie jetzt die kostenlose Testversion herunterladen und erhalten 50% Weihnachtsrabatt auf den Lifetime-Code! Damit sichern Sie sich den 4K/HD-Videokonverter für 29,95$ statt regulär 59,95$

Hunderte Input- und Output-Optionen

WinX HD Video Converter Deluxe unterstützt mehr als 370 Geräte und Videoquellen, wie Smartphone, Tablet, Action-Cam, Drohne, DSLR, Camcorder, TV, Computer usw. Zudem lassen sich Videos in über 420 Profile exportieren. Dazu gehören unter anderem MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, HEVC, H.264, etc., und zwar in allen Auflösungen wie Codecs.



Das wohl wichtigste Feature ist die leistungsstarke Video-Konvertierung. Basierend auf der breiten Ein- und Ausgabeunterstützung lassen sich 4K/HD-Videos in jedes Videoformat für unterschiedlichste Geräte und Kanäle konvertieren: ein per iPhone aufgezeichnetes 4K MOV-Video im HEVC-Codec in MP4 H.264, ein auf Blu-ray/DVD geripptes MKV in MP4 oder GoPro 4K/2.7K/HD-Material für YouTube etc.

WinX HD Video Converter Deluxe kann die Größe von 4K/HD-Videodateien bis zu 90% reduzieren. Das ist dem integrierten Intraframe und Intraframe-Kompressionsalgorithmus sowie der fortschrittlichen Entropiekodierung zu verdanken. Daneben punktet der Konverter durch hohe Geschwindigkeit und Videoqualität. Dank einzigartiger Level-3 GPU-Beschleunigungstechnologie und High- Quality-Engine läuft WinX u 47-mal schneller als in Echtzeit – mit einer 4K/HD-Videokonvertierung ohne Qualitätsverlust

Videos im integrierten Editor bearbeiten

Der 4K-Videokonverter ermöglicht außerdem, Videos zu bearbeiten. Mit dem integrierten Videoeditor können Nutzer unerwünschte Inhalte ausschneiden, Bilder zuschneiden oder auch mehrere Videoclips zusammenfügen. Das ist längst nicht alles.

WinX HD Video Converter Deluxe kann auch 4K/HD-Videos und Musik von über 1.000 Websites herunterladen, darunter YouTube, Vimeo, Facebook usw. Zudem lassen sich atemberaubende Foto-Diashows mit Hintergrundmusik erstellen: für Hochzeiten, Abschlussfeiern oder anderes mehr.

Leistungsstarke Komplettlösung für jeden

Kurz gesagt, mit WinX HD Video Converter Deluxe kann jeder 4K/HD-Videos downloaden, konvertieren, skalieren, schneiden etc. Und zwar nicht nur schnell und in bester Qualität, sondern auch sehr einfach. Nicht zuletzt dank der intuitiven Bedienoberfläche, die übrigens vielerlei Sprachen unterstützt – darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch oder Chinesisch.

Wenn Sie den 4K-Videokonverter ausprobieren wollen, können Sie hier einfach eine kostenlose Testversion herunterladen. Oder sichern Sie sich gleich die 50% Weihnachtsrabatt auf den Lifetime-Code des WinX HD Video Converter Deluxe. Nutzen Sie die Chance, bevor es zu spät ist.