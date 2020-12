WinRAR 6.0 steht zum Download bereit

Denise Bergert

Die win.rar GmbH hat in dieser Woche mit WinRAR 6.0 die neueste Version ihres Pack-Programms zur Datenkompression veröffentlicht.

Vergrößern WinRAR steht in Version 6.0 zum Download bereit. © win.rar GmbH

Mit WinRAR 6.0 steht ab sofort die neueste Version des beliebten Pack-Programms zum Download bereit. WinRAR 6.0 ist in den Sprachen Englisch und Deutsch sowohl in einer 32-Bit- als auch in einer 64-Bit-Version verfügbar. Das Hauptaugenmerk der aktuellen Veröffentlichung liegt auf vielen kleinen Neuerungen, die den Bedienkomfort für Nutzer verbessern sollen. So schlägt das Programm nun beispielsweise mit aussagekräftigen Warnungen Alarm, wenn Archive nicht komplett erstellt werden können. Einfacher wird nach dem Update auf Version 6.0 zudem das Entpacken mehrerer Archive.

Wurden Dateien in Archiven vor dem Schließen durch andere Programme verändert, gibt WinRAR nun eine entsprechende Warnung an den Nutzer aus. Neu ist außerdem die Funktion "Verlauf löschen", die auf Wunsch die Liste aller geöffneten Dateien im Menü leert. Nutzer können zudem bestimmen, ob Dateien nach dem Entpacken neue übergeordnete Verzeichnisse anlegen dürfen.

WinRAR gibt es bereits seit 25 Jahren. In der Zeit seit dem ersten Release wurde das Pack-Programm um zahlreiche Funktionen erweitert. So verfügt WinRAR mittlerweile etwa über einen integrierten Benchmark und das Tool durchsucht Dateien beim Entpacken auf Wunsch nach Viren. WinRAR ist eine klassische Shareware. Sie kann 40 Tage lang kostenlos getestet werden. Für den Kauf werden einmalig 35 Euro fällig.