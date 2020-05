Win10: Performance-Bug trifft CoD Warzone, LoL, Destiny 2

Panagiotis Kolokythas

Nutzer klagen über einen Bug im Spielmodus von Windows 10: Statt Spiele zu beschleunigen, laufen einige Titel langsamer.

Eigentlich soll der Spielmodus von Windows 10 die Performance beim Ablaufen von Spielen verbessern, indem beispielsweise für Gaming unnötige Prozesse nur noch im Hintergrund im Leerlauf-Modus aktiv sind. Über Windows-Taste + G stehen außerdem auch diverse Funktionen zur Auswahl, etwas zur Aufzeichnung von Spieleclips oder zur Überwachung der Spieleleistung. Microsoft hatte den Windows 10 Spielmodus mit dem Windows 10 Creators Update im Frühling 2017 eingeführt und seitdem auch nach und nach verbessert und erweitert.



Aktuell klagen allerdings einige Nutzer über Probleme mit dem aktivierten Windows 10 Spielmodus. Betroffen sind unter anderem Spiele wie League of Legends, Destiny 2 oder Call of Duty: Warzone ( hier im PC-WELT-Test ). Allesamt Spiele mit Millionen von Nutzern.



Bei aktivierten Windows 10 Spielmodus soll sich in diesen Spielen die Leistung verringern, was sich unter anderem durch eine verringerte FPS bemerkbar machen soll . Auf Reddit klagen Nutzer auch über häufige Stotterer und das kurzfristige Einfrieren des Geschehens in den Spielen.

Das Problem betrifft sowohl Systeme mit Nvidia- als auch AMD-Grafikkarten. Die FPS-Einbrüche werden bei Systemen mit Grafikkarten wie Radeon 5700XT, RX 570, RX 480 oder R9 290 gemeldet. Bei einer Geforce GTX 980 oder GTX 1080 Ti sollen dagegen eher die Stotterer im Spielablauf auftreten.

Bis zur Behebung des Bugs können die Spieler den Spielmodus in Windows 10 auch deaktivieren. Anschließend sollen die Spiele dann wieder in der für das genutzte System gewohnten Geschwindigkeit laufen. Den Schalter zur Deaktivierung des Windows 10 Spielmodus finden Sie in den Windows-10-Einstellungen unter "Spielen" und einem Klick auf "Spielmodus" in der linken Leiste.



