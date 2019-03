Wikipedia heute offline - die Gründe

Panagiotis Kolokythas

Für 24 Stunden ist Wikipedia in Deutschland nicht erreichbar. Das sind die Gründe für die Aktion.

Vergrößern Wikipedia ist für 24 Stunden offline

Die beliebte Online-Enzyklopädie Wikipedia hat ihr Angebot um Mitternacht wie geplant abgeschaltet. 24 Stunden lang müssen damit die Nutzer auf einen Zugriff auf die unzähligen Wissensartikel bei Wikipedia verzichten. Mit der drastischen Aktion wollen die Autoren bei Wikipedia ihren Protest über die geplante EU-Urheberrechtsform Ausdruck verleihen. Aktuell ist die Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform für den 27. März geplant. Am kommenden Samstag sind europaweit in vielen Städten Demonstrationen gegen die Reform geplant.

"Die geplante Reform könnte dazu führen, dass das freie Internet erheblich eingeschränkt wird. Selbst kleinste Internetplattformen müssten Urheberrechtsverletzungen ihrer Userinnen und User präventiv unterbinden (Artikel 13 des geplanten Gesetzes), was in der Praxis nur mittels fehler- und missbrauchsanfälliger Upload-Filter umsetzbar wäre", heißt es in der Mitteilung von Wikipedia. Zugleich richtet sich der Protest auch gegen Artikel 11, laut dem alle Websites für "kurze Textausschnitte aus Presseerzeugnissen Lizenzen erwerben" müssten.

Kommentar: EU blamiert sich mit der EU-Urheberrechtsreform



Die Autoren von Wikipedia sehen die Gefahr, dass aufgrund von Artikel 11 und Artikel die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit "erheblich beeinträchtigt" werden könnte. Dabei verweisen die Wikipedia-Autoren auch darauf hin, dass Wikipedia ausdrücklich von Artikel 13 ausgenommen ist. Dennoch werde "das Freie Wissen selbst dann leiden, wenn Wikipedia eine Oase in der gefilterten Wüste des Internets bleibt."

Die Mitteilung von Wikipedia endet mit der Aufforderung an die Nutzer, sich an ihre Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wenden . Diese solle man über seine Haltung zur geplanten Reform informieren.

Artikel 13 - Der große Faktencheck zur EU-Urheberrechtsreform