Wikipedia feiert heute 20sten Geburtstag

Panagiotis Kolokythas

Eine der wohl wichtigsten Internet-Websites feiert heute einen runden Geburtstag: Wikipedia wird 20.

Vergrößern Wikipedia existiert seit dem 15. Januar 2001 © Wikimedia Deutschland

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia feiert am heutigen Freitag, 15. Januar 2021, ihren 20sten Geburtstag. Das freie Nachschlagewerk wurde am 15. Januar 2001 von Jimmy Wales gegründet und konnte sich in den vergangenen 20 Jahren zum meistgenutzten Online-Lexikon der Welt mausern. Das deutschsprachige Wikipedia startete wenige Wochen später am 16. März 2001. Weltweit gehört Wikipedia zu den beliebtesten Websites überhaupt. Laut den Webanalysten von Alexa landet sie in der weltweiten Betrachtung auf Platz 13 und in Deutschland auf Platz 7.

Ziel des Projekts Wikipedia ist die Schaffung und Verbreitung eines frei lizenzierten und qualitativ hochwertigen Nachschlagewerks. Umgesetzt wird diese Prämisse durch freiwillige Autoren, die Wikipedia durch kollaboratives Schreiben kontinuierlich erweitern und korrigieren. Für den Betrieb von Wikipedia in Deutschland ist der gemeinnützige Verein Wikimedia Deutschland mit Sitz in Berlin zuständig, wo etwa 140 Personen beschäftigt sind.



Wikipedia ist aktuell in fast 300 Sprachen vertreten und zählt weltweit über 56 Millionen Artikel. Wikipedia in deutscher Sprache gehört mit über 2,5 Millionen enzyklopädischen Artikeln zu den größten Wikipedia-Ausgaben der Welt. Laut aktuellen Zahlen hat Wikipedia Deutschland über 3,6 anmeldete Nutzer und über 19.691 aktive Nutzer, die Artikel verfassen, pflegen und korrigieren.

"Zum Geburtstag sagen wir DANKE an alle, die Wikipedia möglich machen: die Ehrenamtlichen, die Spenderinnen und Spender, unsere Vereinsmitglieder – und Sie!", heißt es auf der Geburtstagsseite von Wikimedia. Gefeiert wird der Geburtstag auch mit einer speziellen Seite, in der die gesamte Geschichte von Wikipedia auf einer Zeitleiste dargelegt wird.