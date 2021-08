Wikipedia: Hakenkreuzfahne des Dritten Reichs auf über 53.000 Seiten

Hans-Christian Dirscherl

Über 53.000 Wikipedia-Seiten, darunter die Artikel vieler Prominenter wie US-Präsident Joe Biden, zeigten nur noch die Hakenkreuzfahne des Dritten Reiches. Das steckt dahinter.

Vergrößern Wikipedia: Hakenkreuz-Fahne ersetzte über 50.000 Seiten © Casimiro PT/Shutterstock.com

Preisfrage: Was hatten die US-Wikipedia-Seiten von US-Präsident Joe Biden, Robert De Niro, Justin Trudeau, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Madonna und Spencer Grammar sowie von rund 53.000 weiteren Einträgen am Montag für einen kurze Zeitspanne gemeinsam? Antwort: Sie zeigten ein riesiges Hakenkreuz.

Den Grund dafür kann man hier bei Wikipedia nachlesen: Ein Nutzer hatte ein Template, das von allen diesen Seiten verwendet wurde, unter Umgehung der durchaus vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen manipuliert. Die davon betroffenen Artikelseiten zeigten daraufhin alle einen roten Hintergrund mit dem schwarzen Hakenkreuz in einer weißen Kreisfläche in der Mitte an - die Seiten sahen also alle so aus wie die Hakenkreuzfahne des Dritten Reiches.

Die Wikipedia-Administratoren bemerkten die Aktion aber zeitnah und reparierten binnen weniger Minuten das Template und sicherten das betreffende Template gegen weitere Manipulationsversuche ab. Die Administratoren sperrten außerdem den Nutzeraccount, von dem der Vandalismus ausging, dauerhaft. Dieser Nutzer hatte sein Konto erst rund zehn Tage vorher angelegt, wie Gizmodo berichtet .

Gemäß "§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen “ ist es in Deutschland verboten unter anderem das Hakenkreuz zu zeigen. Ausgenommen von diesem Verbot sind "Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient." Wir bringen deshalb keinen Screenshot der betroffenen Wikipedia-Artikel, Sie können aber auf Twitter hier und hier sowie hier sehen, wie einige der derart verunstalteten Wikipedia-Seiten ausgesehen haben.

Vandalismus ist auf Wikipedia ein weit verbreitetes Phämomen. Im Sommer 2020 flog zum Beispiel ein Teenager auf, der jahrelang über 27.000 Wikipedia-Artikel gefälscht hatte, die sich mit Scots (einer Sprache, die in Teilen Schottlands gesprochen wird) befassen: Wikipedia-Skandal - Teenager fälscht über 27.000 Artikel.

