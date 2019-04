Wikileaks: Julian Assange in Großbritannien verhaftet

Denise Bergert

Nach einem sieben Jahre andauernden Versteckspiel in der ecuadorianischen Botschaft wurde Julian Assange heute in Großbritannien verhaftet.

Vergrößern Der Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde heute in London verhaftet. © Wikileaks

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde heute von den britischen Behörden in London verhaftet . Seit 2012 gewährte ihm die ecuadorianische Botschaft in der Metropole Asyl, nun hat ihn die Botschaft vor die Tür gesetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Präsident von Ecuador angedeutet, dass Assange die Botschaft möglicherweise in diesem Jahr verlassen müsse und sein Asylantrag nicht verlängert werden würde. Ecuador befand sich bereits in Gesprächen mit der britischen Regierung. Der Grund: Assange habe gegen die Hausregeln der Botschaft verstoßen. Diese wurden ihm im vergangenen Oktober auferlegt. Sie sahen unter anderem vor, dass sich Assange um seine Katze kümmert und politische Verstrickungen vermeidet, während er das WLAN-Netz der Botschaft nutzt. Gegen welche der Hausregeln Assange verstoßen hat, ist nicht bekannt.

Wikileaks erlangte 2010 Bekanntheit, nachdem die Internet-Plattform geheime US-Dokumente veröffentlicht hatte, die den Betreibern von Chelsea Manning, einer ehemaligen Militär-Analystin, zugespielt worden waren. Dem Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde in der Botschaft von Ecuador in London erstmals 2012 Asyl gewährt. Damit konnte er einer Auslieferung an Schweden entgehen, wo er wegen Vergewaltigung gesucht wurde. In London soll Assange nun wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen in Großbritannien der Prozess gemacht werden. Ob der Wikileaks-Gründer danach an die USA ausgeliefert wird , ist noch unklar. Die Trump-Regierung ist wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente hinter dem Australier her. Ihm wird außerdem vorgeworfen, der russischen Regierung bei der Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 geholfen zu haben.