Hans-Christian Dirscherl

Fast wie bei Star Trek oder Star Wars: Ein VW Golf GTI kann verschiedene Hologramme anzeigen. Damit bedienen Sie beispielsweise das Soundsystem.

Vergrößern Wie Star Trek & Star Wars: Volkswagen zeigt Golf GTI mit Hologramm. © Volkswagen

Ein echter Hingucker im wahrsten Sinne des Wortes ist ein neuer Prototyp aus Wolfsburg: VW hat auf dem GTI-Treffen am Wörthersee den Golf GTI Aurora mit Holografie-Modul im Kofferraum vorgestellt. Damit lässt der Golf als Hologramm zum Beispiel freischwebende Bedienelemente erscheinen, über die man das High-End-Soundsystem intuitiv bedienen kann. Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components: „Fast jeder kennt Hologramme aus Hollywood-Filmen wie Star Trek und Star Wars – und wir sind nah an dieser Kino-Wirklichkeit.“

Um das Hologramm sehen und bedienen zu können, brauchen Sie beim Showcar Golf GTI Aurora weder eine 3D-Brille, noch spezielle Sensorhandschuhe oder Joysticks. Schmall weiter: „Es ist wie eine Art Fata Morgana, die man klar und deutlich sehen kann… Das Hologramm schwebt frei im Raum, oberhalb der Hardware, die in einem kompakten Modul im Kofferraum verbaut ist.“

Vergrößern Sie wählen mit einem Fingertipp ein Album aus fliegenden, animierten Playlisten in Würfelform. © Volkswagen

Man drückt auf frei im Raum schwebende Start-, Stopp- und Pause-Tasten, wählt mit einem Fingertipp ein Album aus fliegenden, animierten Playlisten in Würfelform oder verändert die Lautstärke über einen in die Luft projizierten Lautstärkeregler. Der User weiß sofort, wie das Bedienkonzept funktioniert, auch wenn man noch nie vorher diese Hologramm-Technologie genutzt hat.

Mark Möller, Entwicklungschef der Volkswagen Group Components, erläutert: „Wir erzeugen ein schwebendes Bild mittels Software-Algorithmen und visuellen Technikbausteinen. Das System erkennt selbstständig die Bedienungswünsche des Nutzers und setzt diese um – so entsteht eine intuitive und selbstverständliche Bedienung.“ Die Details der Technologie seien laut Möller Betriebsgeheimnis auf Basis einer eigenen, patentierten Technologie.

Vergrößern Der Golf GTI Aurora mit Holografie-Modul im Kofferraum ist noch ein Concept Car. © Volkswagen

Der Golf GTI Aurora ist eine Studie beziehungsweise eine Concept Car, also kein demnächst erhältliches Serienfahrzeug. Doch der Aurora (das lateinische Wort für Morgenröte) zeigt, wie das Infotainment der Zukunft aussehen könnte. Das Holografie-Modul hat die Innovationsentwicklung der Volkswagen Group Components entwickelt. „Das Holografie-System ist mit bereits heute verfügbaren Technikbausteinen realisierbar, also keine Science-Fiction. Bis zu einem möglichen Einsatz in Serienfahrzeugen wird aber noch etwas Zeit vergehen“, so Möller.

Porsche 911: Alle 8 Sportwagen-Generationen in Wort und Bild

Alle Generationen des VW Golf in Wort und Bild