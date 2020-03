Hans-Christian Dirscherl

Google hat für Windows, Linux und macOS ein wichtiges Chrome-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Es schließt vier Lücken.

Vergrößern Wichtiges Sicherheitsupdate für Chrome Browser © Google

Google hat für den Chrome-Browser für Windows, Linux und macOS (also für die Desktopversionen des Browsers) ein wichtiges Sicherheitsupdate veröffentlicht. Damit erhält Chrome die Versionsnummer 80.0.3987.132. Auf unserem Windows-10-Pro-Rechner ist die neue Chromeversion bereits per Auto-Update installiert worden.



Google verrät derzeit fast noch keine Details zu den geschlossenen Sicherheitslücken. Diese Informationen will das Unternehmen erst dann bereitstellen, wenn sichergestellt ist, dass die neue Chromeversion auf dem meisten Rechnern installiert ist. So soll verhindert werden, dass Cyberkriminelle die Lücken für Angriffe ausnutzen. Andere auf der Chromium-Engine basierende Browser wie Microsoft Edge werden das Update sicher auch bald bekommen beziehungsweise haben es bereits bekommen.



Google verriet derzeit nur, dass es sich um insgesamt vier Schwachstellen handelt, die das Update beseitigt. Zu einer der geschlossenen Lücken liegt außerdem die Bezeichnung vor: "CVE-2020-6420 insufficient policy enforcement in media". Außerdem ist bekannt, dass diese Lücke als „hoch“ eingestuft wird.

Für Google Chrome gibt es eine eigene Sicherheitsseite, auf der Sie sich nicht nur über Sicherheitsfragen informieren können, sondern auch Hinweise auf Lücken einreichen können.



Falls Sie den Chrome-Browser bereits auf Ihrem Rechner installiert haben, sollte er sich automatisch aktualisieren. Andernfalls können Sie sich die neueste Chrome-Version hier herunterladen:



Google Chrome 80.0.3987.132

