Hans-Christian Dirscherl

Mit Whatsapp können Sie in Kürze Sprach- und Videoanrufe auch über den PC durchzuführen. So geht's.

Vergrößern Whatsapp startet Sprach- und Videoanrufe am PC © Whatsapp/Facebook

Whatsapp am PC bietet den Komfort und die Übersichtlichkeit eines großen Bildschirms. Vor allem aber können Sie mit der PC-Tastatur bequemer und schneller schreiben als mit der virtuellen Tastatur auf einem Smartphone. Doch bisher konnte man am PC über Whatsapp eben weder Sprachanrufe noch Videoanrufe machen. Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern.

Sprach- und Videoanrufe über Whatsapp sind immer Ende-zu-Ende verschlüsselt, unabhängig davon, ob Sie diese über das Smartphone oder am PC durchführen. Sprach- und Videoanrufe über die Whatsapp-Desktop-App funktionieren sowohl für vertikal als auch für horizontal ausgerichtete Bildschirme. Sie erscheinen Whatsapp zufolge in einem separaten Fenster, dessen Größe Sie individuell an ihren jeweiligen Bildschirm anpassen können. Dieses Fenster wird immer über anderen Fenstern angezeigt, damit Sie Ihre Videochats nicht in einem Tab Ihres Browsers oder in einem Stapel offener Fenster aus den Augen verlieren.

So nutzen Sie Whatsapp-Sprach- und Videoanrufe am PC:



Installieren Sie WhatsApp auf ihrem Mobiltelefon und die Desktop-App auf ihrem PC. Die Desktop-App kann hier heruntergeladen werden.

Dann verbinden Sie Ihren Whatsapp-Account vom Mobiltelefon mit der Desktop-App. Hier gibt es eine Anleitung dafür.



Mit einem Klick können Sie nun einen Sprach- oder Videoanruf direkt in der Desktop-App starten.



Whatsapp wird Sprach- und Videoanrufe auf dem PC im Laufe der nächsten Woche für Nutzer mit Windows-PCs auf der ganzen Welt ausrollen, eine Mac-Version soll in Kürze folgen.

Whatsapp Desktop-App