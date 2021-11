Whatsapp schaltet langerwartete Neuerung frei

Panagiotis Kolokythas

In Whatsapp können die Nutzer jetzt auch eigene Sticker erstellen. Wie das funktioniert, erklären wir hier.

Vergrößern Whatsapp hat eine neue "Sticker erstellen"-Funktion erhalten © BigTunaOnline / Shutterstock.com

Erst kürzlich hatten wir berichtet , dass Whatsapp eine Sticker-Revolution plant. Die ist jetzt früher als gedacht schon verfügbar: In der Desktop-Anwendung von Whatsapp (wie der neuen UWP Whatsapp-Anwendung für Windows ) und über Whatsapp Web dürfen die Nutzer ab sofort auch eigene Sticker selbst erstellen und an ihre Kontakte versenden.

Vergrößern In Whatsapp Desktop (links) und Whatsapp Web (rechts) können Sie nun eigene Sticker erstellen

Sticker erstellen in Whatsapp – so geht´s

Das Prinzip ist einfach: Rufen Sie die Whatsapp Desktop-Anwendung oder Whatsapp Web auf und klicken Sie in einem Chat auf das "Heftklammer"-Symbol und dann auf das "Sticker"-Icon. In Whatsapp Web können Sie auch einfach auf das Emoji-Icon links neben dem Eingabefeld klicken und es klappt dann ein Menü hoch, indem ein "Erstellen"-Eintrag angeklickt werden kann.

Vergrößern Mit wenigen Mausklicks erstellen Sie persönliche Sticker © IDG

Für das Erstellen eines Stickers wählen Sie dann ein auf der Festplatte befindliches Bild aus. Danach können Sie über die oben eingeblendete Werkzeugleiste etwa die Größe des Bildes im Sticker anpassen sowie weitere Bilder, Texte und Emojis hinzufügen. Das fertige Sticker-Kunstwerk können Sie dann Ihrem Kontaktpartner schicken und es bleibt in Ihrer Stickersammlung für die spätere Verwendung gespeichert.



Smartphone-Nutzer müssen sich noch gedulden

In Whatsapp für Android und iOS ist die "Sticker erstellen"-Funktion derzeit noch nicht verfügbar. Hier müssen Sie also weiterhin fertige Sticker-Packs oder Drittanwendungen verwenden. Wie das funktioniert, erläutern wir in dem Beitrag:

Whatsapp-Sticker erstellen: So geht's für iPhone und Android-Smartphone



