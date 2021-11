Whatsapp plant Sticker-Revolution mit dieser Neuerung

Panagiotis Kolokythas

Die Nutzer von Whatsapp erhalten in naher Zukunft eine neue Funktion, die die Nutzung von Stickern massiv verbessert.

Vergrößern Whatsapp plant Sticker-Revolution © BigTunaOnline/Shutterstock.com

In einer Beta von Whatsapp ist eine Neuerung gesichtet worden, die sich Whatsapp-Fans schon lange gewünscht haben. Wie 91mobiles.com berichtet , soll es nämlich künftig möglich sein, direkt in Whatsapp auch eigene Sticker zu erstellen. Bisher musste man sich mit den zur Auswahl stehenden Stickern begnügen oder über Apps von Drittanbietern vorgefertigte Sticker-Packs hinzufügen. Wie das funktioniert, erläutern wir in diesem Beitrag.



WhatsApp to get ‘create your own stickers’ feature soon, spotted in beta.https://t.co/37KWUM2WBL pic.twitter.com/8UiKCgtTP6 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 24, 2021

Über die neue Funktion können die Nutzer einfach bei der Suche nach Stickern in der App mit einem Klick auf "+ Create" einen eigenen Sticker kreieren. Welche Möglichkeiten es genau geben wird, ist noch nicht bekannt. Vermutet wird, dass die Nutzer für die Erstellung der Sticker diverse Werkzeuge erhalten. Etwa um eigene Bilder auf dem Smartphone in Sticker umzuwandeln und diese dann mit Text anzureichern.

Es wird damit gerechnet, dass die neue Sticker-Erstellen-Funktion in den kommenden Wochen in den Apps für Android und iOS eingeführt wird. Die Neuerung bietet auf jeden Fall den Nutzern eine bessere Möglichkeit, in Chats ihre Emotionen spannender auszudrücken.



Weitere interessante Whatsapp-Themen: