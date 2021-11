Whatsapp bald mit "Ausweispflicht"? Die Antwort

René Resch

Seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass für die Nutzung von Whatsapp bald eine Ausweispflicht geben soll. Was ist dran?

Vergrößern "Ausweispflicht" für Whatsapp? - Die Antwort © Tashatuvango/Shutterstock.com

Seit geraumer Zeit wird im Netz des Öfteren berichtet, dass es für Whatsapp bald eine Ausweispflicht geben wird - doch stimmen diese Berichte? Die Seite Mimikama ist den Gerüchten auf den Grund gegangen.

Die Kurzantwort von Mimikama: Nein! Es berichteten mehrere Seiten, dass es bald eine angebliche Ausweispflicht zur Nutzung von Whatsapp geben solle. Nutzer müssten ihren eingescannten oder abfotografierten Ausweis an Whatsapp übermitteln.

"Ausweispflicht"-Gerüchte zur Nutzung von Whatsapp halten sich

Die Gerüchte zur Übermittlung von Ausweisdaten an den Messenger-Dienst halten sich dabei tatsächlich schon eine ganze Weile. Im Zusammenhang wird dabei die Funktion "Whatsapp Pay" genannt. Diese existiert allerdings nur in Indien und Brasilien - teilweise wurden diese sogar direkt wieder gestoppt. Hier wurden allerdings ebenfalls keinerlei Dokumente vom Nutzer verlangt, vielmehr sind die Telefonnummern der Nutzer mit den Banken verknüpft.



Auch berichtete die Seite XDA Developers, dass sie in einer Beta-Version des Messengers entsprechende Zeilen gefunden habe, die auf eine Übermittlung von Dokumenten zur Identitätsüberprüfung hinweisen, so sollen Zahlungen per Whatsapp weiterhin genutzt werden können. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, warum diese in der Beta-Version von Whatsapp zu finden sind, Mimikama schreibt:

Möglichkeit 1: WhatsApp Pay soll in anderen Ländern eingeführt werden, in denen es eine gesetzliche Anforderung ist, eine solche Identitätsprüfung durchzuführen

Möglichkeit 2: Die Identitätsprüfung könnte auf Nutzer beschränkt sein, die Zahlungen für ihre Unternehmen mit WhatsApp Pay durchführen

Möglichkeit 3: WhatsApp arbeitet an einer Wallet-Funktion (also einem virtuellen Geldbeutel), für den Identifikationsdokumente vorgelegt werden müssen, wie beispielsweise bei PayTM

Solange die Funktion bei uns noch nicht verfügbar ist, würde eine "Ausweispflicht" in Deutschland gar keinen Sinn ergeben. Es gibt noch nicht einmal Hinweise, dass die Pay-Funktion hierzulande eingeführt werden soll.