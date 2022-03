Whatsapp arbeitet an Umfrage-Funktion für Gruppen

René Resch

Eine Umfrage-Funktion für Gruppen wird schon seit geraumer Zeit von Whatsapp-Nutzern gewünscht. In der neuen Beta zum Messenger sind nun erste Hinweise dazu aufgetaucht.

Vergrößern Whatsapp arbeitet an Umfrage-Option für Gruppen © Alex Photo Stock/Shutterstock.com

Whatsapp hat im Rahmen des TestFlight-Beta-Programms ein neues Update eingespielt, das die Version auf 22.6.0.70 bringt. Die Beta für iOS, die über TestFlight getestet werden kann, weist auf eine kommende Umfrage-Funktion für die Messaging-App hin, wie WABetaInfo berichtet.

Aktuell ist es in der neuen Beta zwar noch nicht möglich, eigene Umfragen in Gruppen zu kreieren. Allerdings haben findige Nutzer es geschafft, auf die Funktion ansatzweise zuzugreifen und so zumindest eine Art Preview zur Umfrage-Funktion zu erhalten. Auf Screenshots der entdeckten Funktion ist zu sehen, wie Whatsapp den Nutzer auffordert, die gewünschte Frage für die Umfrage einzugeben, die an die Whatsapp-Gruppe gestellt werden soll. Die Umfrage ist dann nur für Gruppenmitglieder sichtbar und soll dabei auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, auch die Ergebnisse.

Da die Funktion sich noch in der Entwicklung befindet, gibt es dazu auch noch keine weiteren Informationen. Wann genau die Funktion für alle Whatsapp-Nutzer freigeschaltet wird, ist aktuell noch unklar.



Android-Nutzer erhalten lange gewünschte Whatsapp-Funktion

Auch Android-Nutzer haben einen Grund, sich zu freuen. Denn das Whatsapp-Team hat in der neuen Version aus dem "Google Play"-Beta-Programm eine Funktion hinzugefügt, die Android-Nutzer schon seit langer Zeit gefordert haben und für iOS-Nutzer und der Desktop-Variante der App bereits seit geraumer Zeit verfügbar war. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel:

