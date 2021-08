Panagiotis Kolokythas

Nutzer können in Whatsapp Web jetzt mit diversen Werkzeugen Bilder vor dem Versenden bearbeiten.

Vergrößern Whatsapp Web jetzt mit Bildbearbeitungsfunktionen © Whatsapp

In Whatsapp haben Nutzer seit Jahren zahlreiche Möglichkeiten, Bilder vor dem Versenden zu bearbeiten. Diese Werkzeuge sind nun auch in Whatsapp Web verfügbar, in der neuen Version 2.2130.9.

Vergrößern Bilder lassen sich jetzt direkt in Whatsapp Web bearbeiten

Sobald Sie in Whatsapp Web ein Bild auswählen, erscheint in der Vorschau oben eine Werkzeugleiste mit den Tools „Emoji“, „Sticker“, „Text“, „Malen“ und „Zuschneiden und drehen“. Über diese Werkzeuge können Sie das Bild entsprechend zurechtschneiden oder mit Emojis und Zeichnungen aufpeppen. Im Vergleich zur App gibt es aber auch einen wichtigen Unterschied: Denn beim Hinzufügen von Text stehen in Whatsapp Web unterschiedliche Schriftarten und -farben zur Auswahl und es darf ein Hintergrund hinter den Text gelegt werden. Hinzu kommen die Buttons „Rückgängig“ und „Widerrufen“.

Die Multi-Geräte-Beta für die Whatsapp-Nutzung ohne Handy ist kürzlich gestartet. Das macht es bequemer Whatsapp zu nutzen, während man ohnehin gerade am Rechner sitzt. Bei aufwendigeren Bearbeitungen von Bildern ist es sicherlich auch angenehmer, dies gleich am PC über Whatsapp Web zu machen als auf dem kleinen Bildschirm des Smartphones.

