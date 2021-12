Whatsapp Web / Desktop jetzt mit Sticker Store

Panagiotis Kolokythas

Bei Whatsapp Web und Desktop gibt es wieder eine Neuerung: Der Sticker Store ist da.

Vergrößern Whatsapp bringt neue Sticker-Funktion in Whatsapp Web und Whatsapp Desktop © Proxima Studio / Shutterstock.com

Seit wenigen Tagen dürfen die Nutzer von Whatsapp Web und Whatsapp Desktop (Beta ) eigene Sticker bequem in den Anwendungen erstellen. Wie das genau funktioniert, erläutern wir ausführlich in diesem Beitrag. Jetzt hat Whatsapp eine weitere Neuerung freigeschaltet: Den Whatsapp Sticker Store. Hinweis: Die Funktion wird zunächst nach und nach für die Beta-Nutzer freigeschaltet und ist dann später auch für alle anderen Nutzer verfügbar.



Vergrößern Hier kann im WhatsApp Sticker Store nach Stickern gesucht werden

Wenn der Nutzer auf das "Emoji"-Symbol links neben dem Eingabefeld klickt und dann auf das "Sticker"-Icon, dann kann er jetzt direkt im "Whatsapp Sticker Store" nach Stickern suchen, die zu dem passen, was er gerade fühlt oder jemandem mitteilen möchte.



Vergrößern Die Auswahl an Stickern ist im WhatsApp Sticker Store riesig © IDG

Die Auswahl an Stickern ist groß und gleicht denen, die über Sticker-Packs auch auf mobilen Geräten verfügbar sind. Es gibt aber einen Unterschied, auf den auch WaBetainfo hinweist, die die Neuerung zuerst entdeckt haben: Die Sticker aus den Sticker-Packs dürfen nämlich nicht heruntergeladen werden, sondern es dürfen nur einzelne Sticker aus diesen Packs im Chat versendet werden. Im Chat können die Nutzer auf einen Sticker klicken und sehen dann, zu welchem Sticker Pack dieser Sticker gehört.

Vergrößern Die Nutzer sehen, zu welchem Sticker Pack ein Sticker gehört © WaBetaInfo

Smartphone-Nutzer müssen sich noch gedulden

In Whatsapp für Android und iOS sind die "Sticker erstellen"-Funktion und der "Whatsapp Sticker Store" derzeit noch nicht verfügbar. Hier müssen Sie also weiterhin fertige Sticker-Packs oder Drittanwendungen verwenden. Wie das funktioniert, erläutern wir in dem Beitrag:

Whatsapp-Sticker erstellen: So geht's für iPhone und Android-Smartphone



Weitere interessante Whatsapp-Themen: