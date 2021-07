Whatsapp: Verbraucherschützer reichen Beschwerde ein

Denise Bergert

Europäische Verbraucherschutzverbände bemängeln die Art, wie Whatsapp Änderungen in den Nutzungsbedingungen durchsetzt.

Vergrößern Whatsapp steht erneut in der Kritik. © WhatsApp

Der Europäische Verbraucherverband (BEUC) und acht seiner Mitglieder haben in dieser Woche Beschwerde über den Messenger-Dienst Whatsapp bei der Europäischen Kommission und dem europäischen Netzwerk der Verbraucherschutzbehörden eingereicht. Stein des Anstoßes ist die Art und Weise, wie Whatsapp seine neuen Nutzungsbedingungen bei den Nutzern durchsetzt.

„Die Beschwerde ist zunächst auf die anhaltenden, wiederkehrenden und aufdringlichen Benachrichtigungen zurückzuführen, mit denen die Nutzer dazu gedrängt werden, die Richtlinienaktualisierungen von WhatsApp zu akzeptieren. Der Inhalt dieser Benachrichtigungen, ihre Art, ihr Zeitpunkt und ihre Wiederholung üben einen unangemessenen Druck auf die Nutzer aus und beeinträchtigen ihre Entscheidungsfreiheit. Als solche stellen sie einen Verstoß gegen die EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken dar,“ erklärt der Verbraucherschutzverband in einer offiziellen Mitteilung .

Der BEUC bemängelt außerdem, dass es Whatsapp nicht gelungen sein, den Nutzern zu erklären, was sich mit den neuen Richtlinien ändert. „Für Verbraucher ist es im Grunde unmöglich, ein klares Verständnis davon zu bekommen, welche Konsequenzen die Änderungen von WhatsApp für ihre Privatsphäre haben, insbesondere in Bezug auf die Weitergabe ihrer persönlichen Daten an Facebook und andere Dritte. Diese Unklarheit stellt einen Verstoß gegen das EU-Verbraucherrecht dar, das Unternehmen zur Verwendung klarer und transparenter Vertragsbedingungen und kommerzieller Kommunikation verpflichtet,“ heißt es in der Mitteilung weiter.

Whatsapp sieht sich zu Unrecht beschuldigt und erklärt , dass die Beschwerde allem Anschein nach auf einem falschen Verständnis der neuen Bestimmungen beruhe. Whatsapp wolle dem BEUC gerne sein Update erklären und hofft, dafür eine Gelegenheit zu bekommen.