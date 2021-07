Whatsapp: Umzugshelfer von iOS zu Android in Arbeit

Michael Söldner

Whatsapp arbeitet an einem Programm, welches den Umzug vom iPhone zu Android vereinfachen soll.

Vergrößern Ein Umzugshelfer soll den Transfer von Whatsapp-Chats von iOS zu Android vereinfachen. © whatsapp.com

Wer von einem älteren iPhone auf ein neues Modell von Apple umzieht, kann dabei auch problemlos seine alten Chatverläufe aus Whatsapp auf das neue iPhone transferieren. Ebenso verhält es sich beim Wechseln von einem Android-Smartphone auf ein anderes Mobilgerät mit Android. Steht hingegen der Umzug von einem iPhone auf ein Android-Smartphone an, so ist die Mitnahme der Chats deutlich komplizierter. Whatsapp-Betreiber Facebook soll daher an einem Werkzeug für genau diese Fälle arbeiten. Hinweise darauf sollen sich bereits seit April innerhalb von Whatsapp finden. So tauchte beispielsweise bei einigen iOS-Nutzern die Funktion „Chats zu Android umziehen“ auf. Laut Wabetainfo könnte der Umzugshelfer aber auch für den Wechsel von einem Android-Gerät auf ein iPhone eingespannt werden. In einem Video ist zu sehen, wie der Transfer abläuft. Das Gerät muss dabei mit einem Kabel verbunden sein, möglicherweise direkt mit dem neuen Smartphone.

Das Transfer-Tool von Whatsapp könnte die von Google entwickelte App „Switch to Android“ unterstützen. Diese soll Nutzer ähnlich wie Apples Software „Move to iOS“ beim Wechsel von einem iPhone zu einem Android-Gerät unterstützen. Möglicherweise gehört der Whatsapp-Umzug ebenfalls zur von Google entwickelten App. Noch steht aber nicht fest, wann der Umzugshelfer für den Wechsel zu Android erscheinen wird. Whatsapp bietet seinen Nutzern seit kurzer Zeit die Möglichkeit, den Messenger auf mehreren Geräten zu nutzen, auch wenn das primär damit genutzte Smartphone gerade offline ist. Bislang war es nur über die Web-Oberfläche möglich, Chats vom PC oder Tablet aus zu beantworten, wenn das Smartphone online und verbunden ist.

