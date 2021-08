Whatsapp: Trojaner in beliebter Erweiterung entdeckt

Michael Söldner

Wer Whatsapp mit einem Mod erweitert, kann sich dadurch schnell einen Trojaner auf das Smartphone holen.

Vergrößern Die Erweiterungen für Whatsapp können die Sicherheit von Android-Smartphones gefährden. © whatsapp.com

Die Betreiber von Whatsapp erweitern ihren Messenger regelmäßig um neue Funktionen. Wem dies nicht schnell genug geht, der kann auf inoffizielle Erweiterungen (sogenannte Mods) zurückgreifen. Bekannte Erweiterungen sind beispielsweise WhatsApp Plus, GBWhatsApp oder FMWhatsApp. Speziell die letztgenannte Erweiterung birgt jedoch ein großes Sicherheitsrisiko. So fanden die Sicherheitsforscher von Kaspersky in der Erweiterung FMWhatsApp in der Version 16.80.0 den Trojaner Triada . In die Software gelangte der Schädling offenbar über ein manipuliertes Software-Development-Kit (SDK). Auch über die Auswirkungen des Trojaners kann Kaspersky schon erste Aussagen treffen: So sammelt Triada im Hintergrund unbemerkt Daten über das Gerät. Im Anschluss werden weitere Trojaner über das Internet nachgeladen. Einige davon zeigen Werbung an, andere schließen kostenpflichtige Abonnements im Namen des Nutzers ab. Weitere Schädlinge loggen sich hingegen in das eigene Whatsapp-Konto ein, dafür fangen sie die SMS mit dem Bestätigungscode unbemerkt ab.

Wer einen aktuellen Virenscanner auf seinem Android-Gerät installiert hat, sollte im Falle von FMWhatsApp bereits gewarnt worden sein. Auch eine Entfernung sollte damit möglich sein. Wer sichergehen will, dass er nicht ausgespäht wird, sollte von derartigen Erweiterungen lieber die Finger lassen. Auch die Betreiber von Whatsapp sprechen sich gegen eine Nutzung von Mods aus. Im schlimmsten Fall kann also auch eine Sperrung des Kontos durch die Betreiber von Whatsapp erfolgen. FMWhatsApp sorgt dafür, dass Nutzer den Messenger besser nach ihren Vorlieben anpassen können. So verfügt der Mod über eine Anti-Löschen-Funktion für Nachrichten. Auch die Sichtbarkeit für andere Nutzer lässt sich damit einschränken. Außerdem können zwei separate Rufnummern verwendet werden.



