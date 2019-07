Whatsapp Pay: Bezahlen per Whatsapp soll 2019 starten

Hans-Christian Dirscherl

Whatsapp will seinen neuen Bezahldienst Whatsapp Pay noch 2019 starten. Zunächst aber nur in einem einzigen Staat.

Der Smartphone-Bezahldienst Whatsapp Pay soll noch 2019 starten. Das berichtet Business Today. Zunächst soll man über Whatsapp Pay aber nur in Indien bezahlen können.

Whatsapp testet seinen Bezahldienst demnach bereits seit 2018. In Indien hat Whatsapp 400 Millionen Nutzer, weltweit sind es laut Business Today 1,5 Milliarden Nutzer. Für einen Bezahldienst ist das ein gigantischer Markt. Sofern bei den Nutzern das Vertrauen in Whatsapp als Zahlungsdienstleister da ist.

Dieses Vertrauensproblem muss ja auch der Whatsapp-Mutterkonzern Facebook lösen, wenn er seine eigene Kryptowährung Libra (mit Calibra als Wallet und der Libra Association im Rücken) zum Erfolg führen will. Da Libra eine Kryptowähnung sein soll, kann Facebook diese Währung nicht in Indien anbieten. Denn in Indien sind Kryptowährungen grundsätzlich verboten. Whatsapp Pay soll dagegen den Richtlinien der Reserve Bank of India (Zentralbank von Indien) entsprechen.

Im Oktober 2018 hatte Whatsapp laut eigenen Angaben ein System entwickelt, das alle in Verbindung mit einem Zahlungsvorgang stehenden Daten in Indien speichert. Das hatte die Reserve Bank of India gefordert. Und im Mai 2019 teilte Whatsapp der Aufsichtsbehörde mit, dass es seinen Testlauf im Juli 2019 abschließen wolle. Der Dienst solle erst dann final freigeschaltet werden, wenn er vollständig den Vorgaben der Reserve Bank of India entspräche.



Mit Whatsapp Pay soll sich Geld so einfach wie eine Nachricht verschicken lassen. Wenn der Start in Indien erfolgreich über die Bühne geht, will Whatsapp seinen neuen Zahlungsdienst auch in anderen Ländern anbieten.

Weder Facebook noch Whatsapp haben den Bericht kommentiert.

