Hans-Christian Dirscherl

Whatsapp bekommt eine genial einfache Funktion, um peinliche Geräusche oder Kommentare aus Videos zu entfernen.

Vergrößern Whatsapp: Neue Funktion schaltet Videos vor dem Versenden stumm © Tashatuvango/Shutterstock.com

Die auf Neuerungen bei Whatsapp spezialisierte Nachrichtenseite wabetainfo.com hat eine spannende Entdeckung in der Beta 2.21.3.13 von Whatsapp gemacht. Demnach scheinen die Whatsapp-Entwickler eine Funktion in den beliebten Messenger integrieren zu wollen, mit der man den Ton von Videos abschalten beziehungsweise entfernen kann, die man via Whatsapp verschicken möchte.



Die neue Funktion trägt den naheliegenden Namen „Mute videos“. Sie ist laut wabetainfo.com in der Beta bereits aktiviert beziehungsweise wird nach und nach in der betreffenden Betaversion freigeschaltet.

Vergrößern So soll der neue Schalter für Mute Video aussehen. © wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-a-mute-video-option/

Und wozu das Ganze? Gerade wenn man das Video mit dem Smartphone selbst aufgenommen hat, befinden sich oft störende Geräusche oder sinnfreie Kommentare mit auf dem Video. Diesen unerwünschten Audio-Ballast will man nicht immer mitversenden, der Nonsens-Sound stört beim Betrachten des Videos oder ist mitunter sogar peinlich für den Versender. Genau dieses Problem löst die neue Funktion „Mute videos“: Man kann das gerade eben erst aufgenommene Video sofort verschicken, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob nicht doch ein peinlicher Kommentar mit auf das Video gerutscht ist.

Wann "Mute videos" in der finalen Version von Whatsapp freigeschaltet wird, ist noch unbekannt.



