Whatsapp: Neue Datenschutz-Richtlinie ist da - bald Hinweis im Messenger

Hans-Christian Dirscherl

Heute hat Whatsapp seine neue Datenschutz-Richtlinie veröffentlicht. Darin erklärt Whatsapp, was es mit den Nutzerdaten macht. Ein ähnliches Chaos wie beim letzten Update der Datenschutzbestimmungen will der Messengerdienst vermeiden.

Vergrößern Whatsapp: Neue Datenschutz-Richtlinie ist da - bald Hinweis in Whatsapp © Rahul Ramachandram/Shutterstock.com

Spiegel Online berichtet , dass Whatsapp seinen Nutzern in den kommenden Tagen neue Datenschutzbestimmungen vorsetzen wird. Alle Whatsappnutzer im Europa bekommen demnach in den nächsten Tagen ein Banner angezeigt, sobald sie Whatsapp öffnen. Dieses Banner zeigt laut Spiegel diesen Text: „Wir aktualisieren unsere Datenschutzrichtlinie für Menschen in Europa“. Der Banner verlinkt auf die neuen Datenschutzbestimmungen, deren Text 11.000 Wörter lang ist. Diese neue Version der Datenschutzrichtlinien können Sie ab sofort hier nachlesen. Und hier finden Sie übrigens auch die Vorgängerversionen der Datenschutzbestimmungen.

Whatsapp reagiert damit auf das Bußgeldverfahren der Data Protection Commission (DPC) in Irland. Diese irische Behörde ist für Whatsapp in der EU zuständig, weil Meta/Facebook (der Mutterkonzern von Whatsapp) seine Europazentrale in Irland hat. Die DPC hatte gegen Whatsapp im September 2021 ein Bußgeld in Höhe von 225 Millionen Euro verhängt, weil Whatsapp seine Nutzer ungenügend über die Verwendung der Nutzerdaten informiert habe. Whatsapp klagt gegen diese Geldstrafe. Alle Details dazu lesen Sie in 225 Millionen Euro: Hammerstrafe für Whatsapp - der Grund .

Das ist neu

Whatsapp will die neuen Datenschutz-Bestimmungen jetzt "besser strukturiert und um weitere Informationen ergänzt" haben. Die Nutzer sollen in den neuen Datenschutzbestimmungen besser erkennen können:

"Wie wir deine Daten verwenden: Wir haben weitere Details dazu ergänzt, welche Daten wir erheben und verwenden, warum wir deine Daten speichern und wann wir sie löschen sowie welche Dienste Dritte für uns bereitstellen.

Unsere globalen Aktivitäten: Wir haben weitere Details dazu ergänzt, warum wir Daten zur Bereitstellung unseres globalen Dienstes grenzüberschreitend teilen und wie wir diese Daten schützen.

Unsere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung: Wir haben weitere Details zu den Rechtsgrundlagen hinzugefügt, auf die wir uns bei der Verarbeitung deiner Daten stützen." Zitat Ende



Whatsapp verwendet farblich abgesetzte Textblöcke und Tabelle, um den langen Text übersichtlicher zu gestalten.

Chaos wie Anfang 2021 will Whatsapp vermeiden

Mit den neuen Datenschutzbestimmungen will Whatsapp ein ähnliches Chaos wie Anfang des Jahres 2021 aber vermeiden. Siehe hier diese Meldungen:

Whatsapp verwirrt Nutzer mit neuen Nutzungsbedingungen

Whatsapp erhöht Druck, neuen Regeln bis zum 15.5. zuzustimmen



Denn anders als Anfang 2021 sollen laut Spiegel die Nutzer dieses Mal nicht gezwungen werden, den neuen Bestimmungen aktiv zuzustimmen, um Whatsapp weiter nutzen zu dürfen.

Doch am eigentlichen Umgang mit den Daten ändert Whatsapp nichts, der zu Meta (Facebook) gehörende Messenger sammelt und nutzt die Daten seiner Nutzer wie auch schon bisher. Denn Whatsapp schreibt: "An der Art und Weise, wie wir unseren Dienst betreiben, also beispielsweise wie wir deine Daten verarbeiten, verwenden oder mit anderen teilen, einschließlich mit unserem Mutterunternehmen Meta, hat sich durch dieses Update nichts geändert."



Auch an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chats ändert sich nichts. Interessant in den neuen Bestimmungen ist aber ein neuer Absatz dazu, welche Daten Whatsapp nicht verschlüsselt und deshalb lesen kann: Etwa das Profilbild und Namen und Beschreibungen von Gruppen.