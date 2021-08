Hans-Christian Dirscherl

Whatsapp entwickelt mehr Optionen für das automatische Löschen von Nachrichten. Hinweise darauf finden sich in der aktuellen Beta für Android.

Vergrößern Whatsapp: Nachrichten automatisch löschen wird flexibler © oasisamuel/Shutterstock.com

Whatsapp ist gerade dabei eine neue Option für selbstlöschende Nachrichten zu integrieren. Mit der neuen Option können Benutzer einstellen, dass verschickte Nachrichten sich automatisch nach 90 Tagen löschen.

Das auf Neuerungen in Whatsapp spezialisierte Nachrichtenportal Wabetainfo entdeckte die neue Option in der Beta 2.21.17.16 für Android. Da Whatsapp zudem immer noch an der Einführung der Option arbeitet , dass verschickte Nachrichten sich nach 24 Stunden automatisch löschen, würde das bedeuten, dass Whatsapp-Nutzern nach Freischaltung der neuen Optionen insgesamt vier Möglichkeiten zur Auswahl stünden: Nachrichten löschen sich automatisch nach 24 Stunden, nach 7 Tagen oder nach 90 Tagen - oder aber Nachrichten löschen sich nie automatisch. Diese vier Auswahlmöglichkeiten zeigt dann folgerichtig ein Screenshot, den Wabetainfo veröffentlicht hat. Die neuen Auswahlmöglichkeiten muss der Benutzer offensichtlich für jeden Chat einzeln festlegen.

Bisher haben Whatsappnutzer nur zwei Möglichkeiten zur Wahl: Verschwindende Nachrichten ganz ausschalten oder aber Nachrichten nach sieben Tagen verschwinden lassen.

Derzeit ist noch unbekannt, wann die neuen Optionen für das automatische Löschen von Whatsappnachrichten in die finalen Versionen von Whatsapp für iOS und Android einfließen.

Signal bietet längst viel mehr Auswahlmöglichkeiten

Auch der Messenger Signal bietet die Möglichkeit Nachrichten zu verschicken, die sich automatisch wieder löschen. Allerdings sind die Auswahlmöglichkeiten bei Signal viel granularer als bei Whatsapp. Wir stellen Ihnen die Möglichkeit mit Signal automatisch sich löschende Nachrichten zu verschicken hier ausführlich vor: So verschicken Sie mit Signal verschwindende Nachrichten.



