Whatsapp: Keine blauen Haken für Sprachnachrichten

Denise Bergert

Haben Sie das bemerkt: Bei deaktivierter Lesebestätigung in Whatsapp werden für Sprachnachrichten keine blauen Haken angezeigt.

Vergrößern Whatsapp passte die Lesebestätigung für Sprachnachrichten an. © Whatsapp

Whatsapp hat bereits vor längerer Zeit eine kleine Änderung in seiner Messenger-App umgesetzt, die vielen Nutzern gar nicht aufgefallen sein dürfte. Das Unternehmen behob damit einen Fehler, der vor allem Nutzer geärgert hatte, die häufig Sprachnachrichten verschicken.

Die Nachrichten-App nutzt zwei blaue Häkchen, um zu kennzeichnen, dass Nachrichten vom Empfänger abgehört oder gelesen wurden. Deaktivieren Nutzer in ihren Whatsapp-Einstellungen diese Lesebestätigung, werden die blauen Haken dem Absender nicht mehr angezeigt. Er kann also nicht mehr sehen, ob seine Nachricht vom Empfänger gelesen wurde oder nicht. Was bei Textnachrichten immer schon sehr gut funktionierte, traf lange Zeit jedoch nicht auf Sprachnachrichten zu. Sie erhielten, sobald sie abgehört wurden, stets zwei blaue Häkchen – ganz egal, ob die Lesebestätigung aktiviert oder deaktiviert wurde.

Hier besserte Whatsapp vor einiger Zeit still und heimlich nach. Sprachnachrichten werden seitdem Textnachrichten gleichgesetzt. Wird im Whatsapp-Account die Lesebestätigung deaktiviert, haben auch Sprachnachrichten keine blauen Haken mehr. Damit diese wieder auftauchen, muss die Lesebestätigung sowohl beim Absender als auch beim Empfänger aktiviert werden.

