Whatsapp & Instagram erhalten neue Namen

René Resch

Die Betaversionen von Whatsapp und Instagram haben zum Teil das Meta-Rebranding erhalten - Der Name Facebook wird gestichen.

Vergrößern Meta: Whatsapp & Instagram erhalten Rebranding © Primakov/Shutterstock.com

Facebook hat mit dem Rebranding seiner Plattformen und Apps begonnen. Beta-Nutzer der Whatsapp- und Instagram-Apps haben die Änderungen zum Teil schon erhalten.

Nach Informationen von WABetaInfo prangt in der Whatsapp Version 2.21.220.21 auf dem Splashscreens nun das Meta-Logo und die bekannte Fußzeile "from Facebook" wurde durch das neue "from Meta" ersetzt - sowohl auf dem Startbildschirm als auch im Einstellungsmenü. Die Änderungen betreffen dabei die Betaversionen für iOS sowie Android. Und auch die ersten Nutzer der Beta-Version von Instagram berichten von dem Rebranding.



Dass die Änderung nun schon in der Beta-Version verfügbar ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Messaging-Riese das neue Branding recht schnell auch in die offiziellen Versionen der Apps für alle Nutzer bereitstellen wird.



Über das Facebook-Rebranding wird im Netz gespottet

Die Namensänderung betrifft dabei den Dachkonzern, ähnliche wie Google und Alphabet. Der Dienst Facebook behält also weiterhin seinen Namen. Mehr dazu lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema hier:

Das Name-Rebranding des Facebook-Konzerns stößt dabei nicht nur auf Gegenliebe - das Netz spottet über Facebook und Mark Zuckerberg. Quittiert wird die Umbenennung mit zahlreichen Memes: