Whatsapp: Gruppenanrufe werden stark verbessert

Die ersten Whatsapp-Nutzer können diese coolen neuen Funktionen für Gruppenanrufe bereits ausprobieren.

Vergrößern Whatsapp verbessert Gruppenanrufe © Proxima Studio / Shutterstock.com

Eine neue Beta von Whatsapp ist über Apples Testflight bereits verfügbar und in Kürze soll die Beta auch für Android erscheinen. Die Whatsapp Beta für iOS trägt die Versionsnummer 2.21.140.11 und hat einige Verbesserungen bei Gruppenanrufen an Bord, wie Wabetainfo am Dienstag berichtet. Als Vorbild für diese Neuerungen galt offensichtlich Apples Facetime, wenn man sich die Verbesserungen mal genauer anschaut.

Vergrößern Die neue Oberflächje in Whatsapp für Gruppenanrufe © wabetainfo.com

Die Oberfläche beim Starten von Gesprächen erscheint in der Beta in einer neuen Optik und mit neuen Bedienelementen. Zumindest Facetime-Nutzer dürften sich hier gleich zu Recht finden. Alle für ein (Gruppen-)Gespräch notwendigen Buttons und Einstellungen sind direkt erreichbar.

Laufenden Gruppengespräch beitreten

Außerdem gibt es, als weitere wichtige Neuerung, auch einen "Ring"-Button. Mit dem können Sie weitere Nutzer in ein Gruppengespräch einladen, während dieses bereits gestartet wurde. So kann man also ein Familienmitglied oder Bekannten einfach in ein laufendes Gruppengespräch hinzufügen.

Whatsapp signalisiert dem Nutzer über ein Banner in der Oberfläche, dass er in ein laufendes Gruppengespräch eingeladen wurde und er kann dann diesem per Fingertipp einfach beitreten. Der Banner erscheint solange das Gruppengespräch läuft.



Whatsapp liefert in letzter Zeit eine Flut an Neuerungen aus

Was die Einführung von neuen Funktionen und Verbesserungen angeht, ist Whatsapp in letzter Zeit äußerst rege und kopiert Funktionen von Signal, Snapchat und Telegram. Und nun auch von Apple. Der Grund dafür dürfte sein, dass Facebook darauf reagiert, dass viele Whatsapp-Nutzer zu Alternativen wechseln, nach den negativen Schlagzeilen rund um die Datenschutzänderungen früher im Jahr.

