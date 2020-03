Hans-Christian Dirscherl

WhatsApp hat den Dark Mode (Dunkelmodus) aktiviert. Damit sollen Sie Nachrichten bei Dunkelheit besser lesen können.

Vergrößern WhatsApp: Dunkelmodus für Android und iOS verfügbar. Hier der Dark Mode auf einem iPhone © Whatsaspp

WhatsApp hat den Dark Mode (Dunkelmodus) aktiviert. Damit sollen WhatsApp-Nutzer ihre Nachrichten bei Dunkelheit besser lesen können, ohne von einem zu hellen Bildschirm geblendet zu werden. Das soll dem Unternehmen zufolge die Augen schonen und der Augenermüdung beim Chatten vorbeugen. Außerdem soll damit verhindert werden, dass das Licht des hellen Bildschirms den dunklen Raum plötzlich hell ausleuchtet.

WhatsApp, das zu Facebook gehört, versucht seinen Dark Mode vom Dunkelmodus der meisten anderen Anwendungen dadurch abzuheben, dass es nicht den üblichen schwarzen Hintergrund verwendet. Stattdessen nutzt WhatsApp laut eigenen Angaben ein dunkles Grau.

Laut WhatsApp soll der Dark Mode die am häufigsten nachgefragte Funktion sein. Der Dark Mode wird in den kommenden Tagen in der neuesten WhatsApp Version eingeführt. Mit dem neuen WhatsApp-Update ist der Dark Mode dann für alle Nutzer, die die aktuellsten Versionen von Android oder iOS installiert haben, verfügbar.

Vergrößern Dark Mode auf einem Android-Smartphone © Whatsapp

So nutzen Sie den Dunkelmodus

WhatsApp-Nutzer mit Android 10 oder iOS 13 können den Dunkelmodus in den Systemeinstellungen ihres Smartphones aktivieren. Bei einem iPhone also unter „Einstellungen, Anzeige & Helligkeit, Erscheinungsbild“. Benutzer mit Android 9 und älter finden die Option unter den "WhatsApp-Einstellungen, Chats, Design, Dunkel".

