Whatsapp Desktop: Chats können nun angepinnt werden

Denise Bergert

Die neue Beta-Version 2.2143.3 des Whatsapp-Desktop-Clients bringt die Möglichkeit mit, Chats anzupinnen.

Vergrößern Der Whatsapp-Desktop-Client bekommt eine neue Funktion. © Whatsapp

Whatsapp liefert in dieser Woche über seinen Beta-Channel eine neue Version des Desktop-Client aus. Version 2.2143.3 bringt Änderungen in die Chat-Übersicht des Messengers. Wer Whatsapp auf mehreren Geräten wie dem Smartphone oder am PC sowie Mac nutzt, hat sicherlich schon bemerkt, dass auf Mobilgeräten angepinnte Chats in den Desktop-Versionen der Software nicht als angepinnte Gespräche dargestellt werden.

Dieser Umstand liegt laut Whatsapp an Kompatibilitätsproblemen bei der Nutzung auf mehreren Plattformen. Dieses Problem will die Facebook-Tochter nun mit dem neuesten Update beheben. Version 2.2143.3 synchronisiert angepinnte Chats nun auf allen Geräten, egal ob auf dem Smartphone oder im Desktop-Client. Die neue Version erlaubt es Nutzern zudem, auf dem Desktop neue Chats anzupinnen. Diese Änderung wird dann umgehend auf dem Smartphone sichtbar, auch wenn sich das Smartphone gerade nicht im Online-Modus befindet.

Derzeit bleibt das neue Feature nur ausgewählten Beta-Testern vorbehalten. Laut Whatsapp soll der Test in den nächsten Wochen erweitert werden. Wann die Funktion für alle Whatsapp-Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.