Whatsapp: DHL-Pakete per Messenger verfolgen

Michael Söldner

Ab sofort können Sie die Mitarbeiter des Versanddienstleisters DHL auch bequem über Whatsapp kontaktieren.

Vergrößern Die Mitarbeiter von DHL sind ab sofort auch über Whatsapp erreichbar. © Allmy/shutterstock.com

Wer ein Paket über den Versanddienstleister DHL erwartet, kann die damit verbundene Paketnummer schon lange in entsprechende Apps oder auf der DHL-Webseite eintragen und sich so über den Verbleib des Pakets informieren lassen. Ab sofort ist der Kundenservice von DHL nicht mehr nur per Mail, Telefon oder Twitter erreichbar, sondern kann auch über den beliebten Messenger Whatsapp kontaktiert werden . Um Kontakt aufzunehmen, genügt eine Nachricht an die Nummer 0228/76367319. Für spätere Kontakte sollte die Nummer am besten im eigenen Telefonbuch abgelegt werden.

Wer dies aus Datenschutzgründen lieber nicht möchte, kann die Telefonnummer von DHL auch direkt über den Browser seines Smartphones oder verbundenen Geräts kontaktieren. Dazu muss einfach nur die URL https://wa.me/4922876367319 in die Browserzeile getippt werden. Nach der erstmaligen Kontaktaufnahme landet der Chat auch in der App. Erst wenn der Kontakt später blockiert oder der Chat gelöscht wird, verschwindet auch die DHL-Nummer aus der Chatliste von Whatsapp. Leider teilt DHL nicht mit, zu welchen Uhrzeiten der Kundendienst über Whatsapp erreichbar ist. Auf Twitter sind die Mitarbeiter des Unternehmens unter der Woche zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar, am Samstag steht zwischen 8 bis 16 Uhr ein Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass diese Termine auch für die Kontaktaufnahme über Whatsapp gelten. Zeitlich ungebunden bleiben Nutzer der DHL-App oder der betreffenden Webseite zur Paketverfolgung . Hier lassen sich die Versandnummern jederzeit eingeben und der Standort des Pakets abrufen.

