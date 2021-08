Hans-Christian Dirscherl

Whatsapp-Nutzer können auf dem iPhone eine neue Funktion zum Übertragen des Chatverlaufs von iOS zu Android ausprobieren. Voraussetzung ist die aktuelle Betaversion.

Vergrößern Whatsapp: Chatverlauf von iOS zu Android bequem übertragen © Alex Photo Stock/Shutterstock.com

Whatsapp steht kurz davor ein wichtiges Feature fertigzustellen, das den Umzug der Chats von iOS zu Android erleichtert. Das berichtet Wabetainfo.



Das neue „Umzugs-Feature“ steckt demnach in der WhatsApp-Betaversion 2.21.160.16 für iOS. Die Aktivierung der neuen Funktion in dieser Betaversion kann aber noch etwas dauern. Ob Sie das neue Feature in der aktuellen Beta bereits nutzen können, sehen Sie, wenn Sie in Whatsapp in die Einstellungen gehen und dort unter dem Menüpunkt „Chats“ die Option “Move chats to Android” finden.



Die neue Funktion „Move Chats to Android“ überträgt Ihre Chat-History inklusive aller Medien von Ihrem aktuellen iPhone zu dem neuen Android-Smartphone. Derzeit funktioniert der Chat-Transfer aber anscheinend nur mit Samsung-Android-Smartphones. Zudem muss die “Switch to Android”-App installiert sein und das iPhone muss während der Übertragung entsperrt bleiben. Die Übertragung erfolgt via Kabel.



Auf Twitter hat WABetainfo ein kurzes Video veröffentlicht , das den Ablauf zeigt.

Thank you @xdadevelopers for your recent discovery about the "Switch to Android" app, to migrate WhatsApp chat history from iOS to Android. 🤩

These screenshots show how the process works. This feature is under development and it will be available in a future update. https://t.co/FmZbXi33L2 pic.twitter.com/w7GiCUHSuS — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2021

Sobald dieses Feature die Betaphase verlassen hat und für alle Whatsappnutzer zur Verfügung steht, können Sie also den Chatverlauf von Whatsapp von einem iPhone zu einem Android-Smartphone bequem mit Bordmitteln übertragen. Bisher stellt Whatsapp intern die Möglichkeit zur Übernahme der Chat-History nur dann zur Verfügung, wenn Sie bei einem Umstieg auf ein neues Smartphone das bisherige Smartphone-Betriebssystem beibehalten. Wenn Sie also ein altes Android-Smartphone durch ein neues ersetzen oder ein altes iPhone durch ein neues. Whatsapp nutzt für das Chat-Backup die jeweiligen Cloudspeicher der mobilen Betriebssysteme. Also iCloud für das iPhone und Google Drive für Android-Smartphones.



Wichtig: Diese Umzugsmöglichkeit steht keineswegs immer zur Verfügung, sondern nur dann, wenn Sie erstmals ein Smartphone mit Ihrem Whatsappaccount verbinden. Nachträglich können Sie die Chat-History also nicht mehr nachziehen, wie Wabetainfo betont.



In die Gegenrichtung, also von Android zu iOS, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

